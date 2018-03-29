Треть научных организаций РФ получили высшую оценку ФАНО

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 30% научных организаций России в результате оценки деятельности 456 академических институтов отнесены к первой (высшей) категории, и могут считаться лидерами научных исследований.

Об этом сказал в четверг на Общем собрании Российской академии наук (РАН) глава Федерального агентства научных организаций России Михаил Котюков.

По итогам оценки, которую провело ФАНО, научные организации разделены на три категории. В первую категорию входят научные организации - лидеры, во вторую категорию - стабильные и результативные научные организации и в третью - организации, демонстрирующие недостаточно высокую результативность, которым придется серьезно пересмотреть свою стратегию развития.

Непосредственно оценка каждого института складывается из двух главных показателей: первый - наукометрический, который проводится на основании сведений ежегодно обновляемой базы Федеральной системы мониторинга результативности деятельности научных организаций Минобрнауки (Sciencemon.ru); оценка наукометрических показателей включает в себя 38 параметров.

Второй показатель включает в себя экспертную оценку, она учитывает наиболее значимые результаты исследований и разработок, полученные организацией за отчетный период (оценка будет проводиться каждые пять лет). Кроме того, в расчет берется участие в деятельности научной организации ведущих ученых, как российских, так и зарубежных.

По итогам оценки будет скорректирована работа в плане выбора тем и проведения исследований, прежде всего, организаций, попавших в третью категорию.

"Принципиальным моментом прошедшего года стало фактически завершение оценки результативности научных организаций. Мы обеспечили вместе с вами принципиально важный момент: экспертиза проводилась не столько на основании количественных характеристик, сколько на основании экспертных мнений и заключений. В результате, 456 организаций прошли процедуру оценку. Более 30% являются организациями первой категории", - сказал глава ФАНО.

Котюков отметил, что примерно четверть из проверенных научных организаций отнесены к третьей (низшей) категории, остальные, соответственно, отнесены ко второй. "Организации первой категории имеют уровень публикаций примерно 68% на одного исследователя. Или расчетно, одна хорошая публикация на одного научного сотрудника. По объему бюджета первая категория - это примерно 50 на 50, бюджет- внебюджет", - сказал он, добавив, что масштаб организаций также линейно оказался связан с категорированием.

Оценка научных организаций

Из 456 подведомственных ФАНО научных организаций, прошедших проверку, к первой категории отнесены 143 института, ко второй - 205 и к третьей - 108 организаций.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждается стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.