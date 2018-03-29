Дети в красноярском "Кванториуме" изобрели беспилотник для контроля загрязнения воздуха

КРАСНОЯРСК, 29 марта. /ТАСС/. Учащиеся детского центра "Кванториум" в Красноярске изобрели беспилотный летательный аппарат (БЛА) для анализа загрязнения атмосферного воздуха. Об этом в четверг сообщило министерство образования региона.

"Юные техники из красноярского "Кванториума" изобрели беспилотник для контроля загрязнения воздуха. Аппарат представляет собой мультироторную платформу, на которой установлен газоанализатор, способный распознать состав воздуха по ряду параметров. Степень концентрации ядовитых веществ укажет на источник загрязнения", - говорится в сообщении. Беспилотник оснащен специальным оборудованием и способен подняться на высоту до 200 метров.

Краевой фонд науки в рамках конкурса выделил на изобретение 50 тыс. рублей. Над проектом работают четверо воспитанников "Кванториума".

"Одна из сложностей в контроле экологической ситуации - найти источник загрязнения. Я подумал, что с воздуха это делать проще и быстрее. Так возникла идея создать беспилотный летательный аппарат для мониторинга загрязнения атмосферы, над которым мы продолжаем работу вместе с Николаем Карнауховым, Ярославом Опеньховским и Артемом Першиным", - приводятся в сообщении слова руководителя команды Александра Комиссаренко.

О технопарках

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Детский технопарк в Красноярске был открыт 21 апреля. Объем инвестиций в проект составил 172 млн рублей, из них 56,3 млн рублей - средства федерального бюджета, 75,7 млн рублей выделил Красноярский край, 40 млн рублей инвестировал "Норникель".