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РАН будет бороться с фальшивками, распространяемыми под видом научной информации

Наука
29 марта, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Недостоверная информация наиболее опасна для молодежи, считает президент Академии Александр Сергеев

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская академия наук должна взять на себя роль фильтра и не допускать распространения недостоверной научной информации, заявил в четверг на Общем собрании Российской академии наук президент РАН Александр Сергеев.

Согласно поправкам в закон "О Российской академии наук", которые сейчас рассматриваются Госдумой, РАН получит более широкие полномочия, в том числе функцию организации и обеспечения научно-просветительской деятельности.

"Мы живем во время увеличивающихся информационных потоков, в том числе в науке. И академия наук должна играть очень важную роль фильтра, чтобы огромное количество информации было определенным образом проэкспертировано. Чтобы академия наук ставила, грубо говоря, свою печать: является ли эта научная информация достоверной", - сказал Сергеев, отметив, что проблема фейков актуальна во всем мире, а сами фальшивки опасны прежде всего в отношении молодежи.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов РАН проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании будет обсуждаться стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.

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Персоны
Сергеев, Александр Михайлович
Темы
Реформа Академии наук
Страны
Россия
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