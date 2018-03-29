РАН будет бороться с фальшивками, распространяемыми под видом научной информации

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская академия наук должна взять на себя роль фильтра и не допускать распространения недостоверной научной информации, заявил в четверг на Общем собрании Российской академии наук президент РАН Александр Сергеев.

Согласно поправкам в закон "О Российской академии наук", которые сейчас рассматриваются Госдумой, РАН получит более широкие полномочия, в том числе функцию организации и обеспечения научно-просветительской деятельности.

"Мы живем во время увеличивающихся информационных потоков, в том числе в науке. И академия наук должна играть очень важную роль фильтра, чтобы огромное количество информации было определенным образом проэкспертировано. Чтобы академия наук ставила, грубо говоря, свою печать: является ли эта научная информация достоверной", - сказал Сергеев, отметив, что проблема фейков актуальна во всем мире, а сами фальшивки опасны прежде всего в отношении молодежи.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов РАН проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании будет обсуждаться стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.