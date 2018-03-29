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РАН планирует представить предложения по развитию науки для майских указов президента

Наука
29 марта, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Необходимо обеспечить присутствие России в международном научном пространстве, сказал президент Академии Александр Сергеев

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) намерена передать руководству страны предложения по развитию науки, в частности, предлагается восстановление РАН в качестве "штаба" исследований и разработок, координирующего стратегию научно-технологического развития России. Об этом сообщил в четверг на Общем собрании РАН президент Академии Александр Сергеев.

По мнению главы РАН, перед тем, как будут сформулированы новые майские указы президента, Академии стоит выдвинуть свои предложения. Среди них, считает Сергеев, должно быть восстановление целостности научного комплекса на территории страны, устранение сложившегося разрыва между гражданской наукой и исследованиями, направленными на обеспечение безопасности.

"Уважаемые коллеги, что мы хотим, чтобы появилось в новом майском указе президента? <...> Сейчас готовится такой новый указ. <...> Очень важно в самое ближайшее время предложить что-то в администрацию президента как решение, предложение научной общественности Академии наук", - сказал Сергеев. "Необходимо восстановить Российскую академию наук как "штаб" исследований и разработок, обеспечивающий организацию и проведение фундаментальных научных исследований, координирующий стратегию научно-технологического развития страны", - добавил он.

Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить существенное присутствие России в международном научном пространстве, сформировать новую систему государственного управления научными разработками, поручив координацию научно-инновационной деятельности профильному заместителю председателя правительства, который бы возглавил госкомиссию по науке и технологиям по аналогии с системой, которая сейчас работает в оборонной промышленности. "Необходимо пересмотреть подходы к ресурсному обеспечению сферы исследования и разработок", - пояснил Сергеев.

Также, по мнению президента академии, следует "заключить соглашения государства со структурами, госкорпорациями и частными компаниями на совместное финансирование инновационных разработок".

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждаются стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.

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Персоны
Сергеев, Александр Михайлович
Темы
Реформа Академии наук Майские указы президента
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