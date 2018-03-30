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Глава РАН рассказал о пагубном воздействии санкций на мировую науку

Наука
30 марта, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Александр Сергеев отметил высокий уровень уважения к российским ученым, несмотря на ограничение их мобильности

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Санкции негативно влияют на развитие мировой науки, сообщил в пятницу ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Санкции тормозят развитие науки. По ряду научных направлений есть существенные отрицательные моменты. К примеру, мы чувствуем ограничения в мобильности, ведь с 2014 года наших ученых перестали пускать в национальные лаборатории США", - сказал он. Сергеев добавил, что ограничения по отношению к российским ученым появились и в странах Европы.

По словам президента РАН, недавно у него состоялся телефонный разговор с коллегами из Академии наук США, которые предложили интенсифицировать взаимные контакты.

"Наших ученых уважают во всем мире. С нами хотят развивать рабочие взаимоотношения и надо воспользоваться этим в сложившихся сложных мировых условиях", - отметил Сергеев. "Сейчас мы обсуждаем, как это можно сделать, в том числе в рамках Пагоушского движения", - сказал глава РАН.

Пагуошское движение - международное сообщество ученых, выступающих за мир, разоружение и международную безопасность, за предотвращение мировой ядерной войны и научное сотрудничество. Оно зародилось в 1955 году, когда 11 всемирно известных ученых, в том числе Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел, выступили с манифестом, в котором призвали созвать конференцию против использования ядерной энергии в военных целях.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждаются стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, также пройдут выборы в состав президиума академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.

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Персоны
Сергеев, Александр Михайлович
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Санкции в отношении России
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