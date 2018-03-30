Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирские ученые создали искусственное сердце на основе дискового насоса

Наука
30 марта, 9:51 UTC+3 Новосибирск Новосибирск 30, марта. /ТАСС

По словам разработчиков, насос поможет сберечь кровь во время работы в организме человека

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дисковый насос

Дисковый насос

© Предоставлено Александром Чернявским/"Наука в Сибири"

Новосибирск, 30 марта. /ТАСС/. Ученые Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина создали первый отечественный дисковый насос, который позволит в будущем снизить риск контакта крови с его деталями. Об этом рассказал в пятницу ТАСС руководитель центра хирургии аорты и коронарных артерий НМИЦ Александр Чернявский.

"Созданный нами насос принципиально отличается от тех, которые применяются сейчас в трансплантологии. Мы используем другой ротор, не лопасти, а пакет дисков, которые при вращении за счет трения жидкости перекачивают кровь. Надеемся, что наш насос поможет сберечь кровь во время работы в организме человека, так как эритроциты сами с дисками не контактируют", - сказал Александр Чернявский.

По словам Чернявского, такой насос позволяет перекачивать за 2000-2500 оборотов около 5-6 литров жидкости. Ученые предполагают, что разработанный ими насос теоретически позволит увеличить время работы искусственного сердца, которое сейчас составляет не более 9 часов.

Как уточнил собеседник агентства, сейчас проходят стендовые испытания насоса и его техническая доработка с помощью нанесения алмазного напыления на подшипник в моторе, который в данный момент быстро нагревается.

"Сейчас мы смотрим по датчикам, какие части мотора продолжают нагреваться и стараемся снизить энергопотребление насоса", - рассказал Чернявский.

Ученые планируют завершить стендовые испытания насоса в апреле, а уже этим летом предполагают начать первые эксперименты с использованием нового искусственного сердца на животных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
3
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама