Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская академия наук выбрала 12 новых членов президиума

Наука
30 марта, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Согласно уставу, в состав президиума входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь и не более 80 членов РАН

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание президиума РАН

Здание президиума РАН

© Альберт Гарнелис/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Двенадцать новых членов президиума Российской академии наук избраны на Общем собрании Академии, которое проходит в Москве.

Об этом сказал в пятницу на Общем собрании Российской академии наук (РАН) академик, председатель счетной комиссии Академии Игорь Каляев.

Смотрите также

РАН завершила этап реформирования и готовит предложения для новых майских указов

Треть научных организаций РФ получили высшую оценку ФАНО

Решение о допфинансировании РАН может быть принято в весеннюю сессию Госдумы

"Списочный состав членов Общего собрания - 2000 человек. Для того, чтобы выборы были признаны легитимными, должны были проголосовать не менее 1001 человека. Всего проголосовало - 1069. Для принятия решения общего собрания об избрании членов президиума требуется не менее 547 голосов", - сказал Каляев.

Подсчет голосов показал следующие результаты: академик Александр Глико набрал 1031 голос, академик Александр Дынкин - 1009, академик Михаил Егоров - 1044, академик Михаил Кирпичников - 1027, академик Юрий Лачуга - 986, академик Андрей Смирнов - 1020, академик Владимир Стародубов - 988, академик Александр Стемпковский - 1004, академик Валерий Тишков - 1015, академик Всеволод Ткачук - 1020, академик Владимир Фортов - 1000, академик Иван Щербаков - 1027.

"Общим собрание РАН все перечисленные кандидатуры избраны", - сказал Каляев.

Согласно уставу академии, в состав президиума входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь, а также не более 80 членов РАН. Кандидатуры вице-президентов и главного ученого секретаря предлагает президент РАН. Остальной состав президиума формируется из квоты президента, а также из руководителей тематических отделений и их избранных представителей.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждаются стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фортов, Владимир Евгеньевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
2
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
3
Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
6
Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье
7
Из-за ситуации на полигоне "Ядрово" жителям Волоколамска выдают респираторы и маски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама