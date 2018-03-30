Российская академия наук выбрала 12 новых членов президиума

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Двенадцать новых членов президиума Российской академии наук избраны на Общем собрании Академии, которое проходит в Москве.

Об этом сказал в пятницу на Общем собрании Российской академии наук (РАН) академик, председатель счетной комиссии Академии Игорь Каляев.

"Списочный состав членов Общего собрания - 2000 человек. Для того, чтобы выборы были признаны легитимными, должны были проголосовать не менее 1001 человека. Всего проголосовало - 1069. Для принятия решения общего собрания об избрании членов президиума требуется не менее 547 голосов", - сказал Каляев.

Подсчет голосов показал следующие результаты: академик Александр Глико набрал 1031 голос, академик Александр Дынкин - 1009, академик Михаил Егоров - 1044, академик Михаил Кирпичников - 1027, академик Юрий Лачуга - 986, академик Андрей Смирнов - 1020, академик Владимир Стародубов - 988, академик Александр Стемпковский - 1004, академик Валерий Тишков - 1015, академик Всеволод Ткачук - 1020, академик Владимир Фортов - 1000, академик Иван Щербаков - 1027.

"Общим собрание РАН все перечисленные кандидатуры избраны", - сказал Каляев.

Согласно уставу академии, в состав президиума входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь, а также не более 80 членов РАН. Кандидатуры вице-президентов и главного ученого секретаря предлагает президент РАН. Остальной состав президиума формируется из квоты президента, а также из руководителей тематических отделений и их избранных представителей.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждаются стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.