Высшие награды РАН вручили россиянину Оганесяну и шведу Йонсону

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Большие золотые медали имени Ломоносова - высшая награда Российской академии наук (РАН) - были вручены академику РАН Юрию Оганесяну и шведскому профессору Бьорну Йонсону на заседании Общего собрания Российской академии наук, которое проходит в пятницу в Москве.

"Академик Оганесян - ученый с мировым именем в области ядерной физики, в том числе в области взаимодействия и свойств сложных ядер. Исследования Оганесяна связаны с механизмами взаимодействия сложных ядер, с созданием мощных ускорителей тяжелых ионов, разработкой оригинальных методов изучения редких процессов ядерных превращений", - напомнил ученый секретарь президиума РАН академик Николай Долгушкин на заседании.

Так, в 2000-2010 годы под его руководством был открыт ряд химических элементов, а один из них, 118-й, был назван в честь российского ученого - Оганесон.

"На основе идей Оганесяна в международных научных центрах создаются новые ядерные и химические лаборатории, где разрабатываются программы по исследованию ядер на границе стабильности. В Объединенном институте ядерных исследований завершается создание первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов - уникального ускорительного комплекса, который станет центром будущих исследований наиболее тяжелых элементов", - напомнил Долгушкин.

Он добавил, что работы Оганесяна "помимо высокой научной значимости, поднимающей все исследования на новый уровень, укрепляют лидерство России и международные связи Российской науки".

Долгушкин также отметил заслуги Йонсона. "Наряду с работами по синтезу сверхтяжелых элементов, его исследование ядер легчайших элементов вблизи границ нуклонной стабильности является одной из интереснейших и бурно развивающихся областей ядерной физики. Успех этого направления непосредственно связан с получением пучков ядер, время жизни которых составляет секунды и доли секунды. А профессор является соавтором по получению подобных пучков", - сказал Долгушкин.

Он пояснил, что эти исследования легли в основу создания действующих и проектирующихся ускорительных комплексов во многих лабораториях мира. "Под руководством профессора Йонсона защищен ряд диссертаций, в том числе и с соискателями из России", - добавил ученый секретарь РАН.

Высшая награда РАН

Большая золотая медаль имени Ломоносова - высшая награда Российской академии наук. Ежегодно присуждаются две Большие золотые медали - одна российскому и одна иностранному ученому за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук.

Академику Оганесяну медаль присуждена за фундаментальные исследования в области взаимодействия сложных ядер и экспериментальное подтверждение гипотезы существования "островов стабильности" сверхтяжелых элементов. Профессору Йонсону - "за работы фундаментального характера, имеющие основополагающее значение для исследований ядерной структуры и ядерной стабильности экзотических легчайших ядер на границах нуклонной стабильности".

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждается стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.