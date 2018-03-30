РАН предложит ФАНО оставить оценку работы институтов без последствий для них

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) предложит Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) и Минобрнауки оставить результаты оценки деятельности научных организаций, проведенных ФАНО, в этом году без последствий для них.

Об этом сказал в пятницу на Общем собрании Российской академии наук (РАН) президент Академии Александр Сергеев.

Ранее глава ФАНО Михаил Котюков сообщил об итогах оценки работы 456 научных организаций России. Из них к первой категории (высшей) отнесены только треть - 143 института, ко второй - 205 и к третьей - 108 организаций. По итогам оценки, которые поступят на рассмотрение Минобрнауки, будет скорректирована работа в плане выбора тем и проведения исследований, прежде всего, организаций, попавших в третью категорию.

"Оценка эффективности организаций академических, которая была проведена, она, действительно, серьезно критикуема, и есть очевидные недостатки, которые мы в какой-то степени сами инициировали, потом было трудно перестроиться. Мне кажется все-таки правильным внести в наше постановление [Общего собрания РАН] пункт о том, чтобы отправить обращение - и в Минобрнауки, и в ФАНО - о том, чтобы та оценка, которая была проведена в этом году, рассматривалась как ориентировочная, без организационных решений", - сказал Сергеев.

Он отметил, что эта оценка была полезна в определенной степени. "И обратиться с тем, чтобы мы с вами в дальнейшем существенным образом модернизировали систему оценок, введя в основу экспертную оценку", - сказал Сергеев, добавив, что эти моменты будет добавлены в итоговое постановление Общего собрания.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждаются стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии.