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Постановление Общего собрания РАН будет доработано в течение недели

Наука
30 марта, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Российская академия наук, в частности, озабочена вопросами научной организации системы РАН-ФАНО

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Постановление Общего собрания Российской академии наук (РАН) принято, но будет доработано в течение недели, так как получило много замечаний. Об этом сказал в пятницу на Общем собрании Российской академии наук (РАН) президент Академии Александр Сергеев.

"Если сейчас нет никаких предложений, то с учетом тех замечаний, которые были сделаны, а их было много, примем это постановление как основу и попросим в течение недели президиум Академии наук прислать еще предложения", - сказал Сергеев. Собрание единогласно поддержало это предложение.

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В итоговом документе, в частности, отмечается, что у Академии вызывают озабоченность недофинансирование РАН и научной организации системы РАН-ФАНО, вопросы реструктуризации, устаревшая материально-техническая база, чрезмерная бюрократизация планирования и управления наукой, несовершенства оценки научных сотрудников. Кроме того, РАН озабочена продолжающимся сокращением численности сотрудников, формальным выполнением майских указов президента.

В целом, Общее собрание, согласно тексту постановления, считает необходимым утвердить и представить президенту Российской Федерации и в правительство отчет о работе РАН и достижениях, сделанных российскими учеными, направить в правительство предложения по финансированию научных учреждений, начать подготовку к разработке нового закона "О Российской академии наук".

Кроме того, президиуму РАН совместно с отделениями поручается разработать экспертную систему деятельности РАН, а отделениям - подготовить предложения о проведении крупных научных проектах по приоритетным научным направлениям.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании обсуждаются стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН - высший орган управления академией.

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