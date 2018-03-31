Кабмин утвердил программу деятельности Курчатовского института на 2018-2022 годы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждается программа деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" на 2018-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в субботу.

"Основные задачи программы - создание экспериментальных, опытных и опытно-промышленных образцов новой техники и технологий, соответствующих приоритетным направлениям научно-технологического развития России; разработка, создание и ввод в эксплуатацию исследовательских установок нового поколения для уникальных национальных экспериментальных комплексов; обеспечение безопасной эффективной эксплуатации ядерно-физических и материаловедческих центров мирового уровня; развитие технологического потенциала российской промышленности в сфере создания уникальных ядерно-физических исследовательских комплексов; формирование нового поколения высококвалифицированных исследователей и специалистов", - говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах составляет 172,94 млрд рублей, в том числе 150,44 млрд рублей бюджетных средств.