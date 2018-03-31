Китайские археологи обнаружили предметы быта возрастом более 4 тыс. лет

ПЕКИН, 31 марта. /Корр. ТАСС Даниил Смирнов/. Китайским археологам в ходе раскопок удалось найти предметы быта возрастом более 4 тыс. лет. Об этом в субботу сообщает информационное агентство "Синьхуа".

"Более 500 фрагментов глиняной посуды, изделий из камня и кости были обнаружены во время научно-исследовательских работ на руинах Хунхэ вдоль течения реки Нэньцзян вблизи города Цицикар (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Предполагаемый возраст всех находок составляет более 4 тыс. лет", - приводит информагентство слова заместителя начальника Института культурного наследия провинции Хэйлунцзян Чжан Вэя.

Как отмечается в сообщении, работы в данном районе начались после того, как группе ученых в 2004 и 2009 годах удалось обнаружить две древние гробницы, в которых было найдено большое количество достаточно хорошо сохранившихся реликвий.

Полномасштабные научно-исследовательские работы начались в 2013 году. "К настоящему времени нам удалось обнаружить очень много реликвий. Мы ведем работы на нескольких участках, самый большой достигает 14 м в длину", - отметил Чжан Вэй.

Как подчеркнул ученый, в ходе раскопок в районе руин Хунхэ также были найдены сохранившиеся элементы оборонных сооружений. "Это свидетельствует о достаточно высокой производительности труда живших на этой территории племен и позволяет говорить о конфликтах между ними", - сказал он.

По мнению Чжан Вэя, найденные предметы быта позволят специалистам гораздо лучше понять жизнь племен, населявших северо-восток Китая в эпоху позднего неолита.