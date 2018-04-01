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Умер академик РАН Владимир Накоряков

Наука
1 апреля, 11:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, апреля. /ТАСС

Ученому было 82 года

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Владимир Накоряков

Владимир Накоряков

© Григорий Сысоев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Академик РАН Владимир Накоряков умер в возрасте 82 лет в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского отделения РАН. Он был специалистом в области теплофизики и физической гидродинамики, разработанные им теории применялись при решении задач нефтяной отрасли.

"Академик скончался сегодня утром. Прощание планируется во вторник, время пока уточняется", - сказали в пресс-службе.

Владимир Накоряков посвятил свою научную деятельность изучению теоретических основ теплоэнергетики, теплофизики и гидромеханики гетерогенных (состоящих из нескольких фаз - прим. ТАСС) систем, сообщается на сайте РАН.

Ученый впервые получил расчетные зависимости для теплообмена тел цилиндрической и сферической формы в звуковом поле, открыл и построил теорию распространения волн в двухфазных средах. Созданная им теория фильтрации при больших скоростях помогла в решении задач, связанных с получением большего объема нефти из пластов.

Накоряков родился в 1935 году в Одессе. Окончил Томский политехнический институт. Работал ректором Новосибирского государственного университета, заместителем председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, возглавлял Институт теплофизики СО РАН. Действительный член АН СССР с 1987 года, академик РАН - с 1991 года.

Когда он руководил в 1987-1997 годах Институтом теплофизики СО РАН, то организовал научное направление, посвященное созданию нового поколения энергетических и энергосберегающих технологий и установок, а также экологически чистых энергостанций.

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