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Ученые КНР нашли в Тихом океане зону редкоземельных элементов площадью 1,5 млн кв. км

Наука
1 апреля, 17:35 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 1, апреля. /ТАСС

Открытие было сделано в ходе экспедиции по изучению малоисследованных районов океана

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ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Группа китайских исследователей обнаружила в юго-восточной части Тихого океана богатые глубоководные залежи редкоземельных элементов. Как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, по предварительным оценкам площадь зоны залегания ценных ресурсов составляет порядка 1,5 млн кв. км.

Это открытие было сделано в ходе экспедиции научно-исследовательского судна "Сянъянхун-01", которая продлится 260 суток и завершится 15 мая. Цель миссии - изучить топографию, геофизику, гидрологию, метеорологию и биохимический состав ряда малоисследованных районов океана. На этот раз специалисты КНР уделили особое внимание южному полярному региону.

По завершении длительного исследования, в течение которого ученые преодолеют 35 тыс. морских миль (64,8 тыс. км), будут систематизированы важные данные о редких подводных ресурсах и экологической ситуации в отдаленных частях Тихого океана.

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