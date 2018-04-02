Общий объем финансирования научных проектов РНФ в 2017 году составил 18,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Общий объем финансирования 2,9 тыс. научных проектов и программ Российским научным фондом (РНФ) в 2017 году составил 18,5 млрд рублей, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор РНФ Александр Хлунов.

"Российский научный фонд выделил 18,5 млрд рублей на финансирование около 30 тыс. ученых, это около 3 тыс. грантов", - сказал Хлунов, добавив, что это чуть больше, чем планировалось.

Он отметил, что на долю РНФ приходится 5,4% от общего объема финансирования научных проектов в стране. "340 млрд рублей было выделено на гражданскую науку в прошлом году", - сказал глава РНФ.

Хлунов также сообщил, что доля исследователей в возрасте моложе 39 лет в числе исполнителей проектов, получивших поддержку Российского научного фонда в 2017 году, составила 65,5%.

"Доля молодых исследователей, моложе 39 лет, среди всех исполнителей проектов, поддержанных Российским научным фондом в 2017 году, составила 65,5%, тогда как плановые показатели - 58%", - говорится в презентованных Хлуновым материалах.

По данным Хлунова, средний возраст руководителей исследовательских проектов, поддержанных РНФ в 2017 году, - это два "пиковых" возраста, первый - 30-35 лет и второй - 65 лет.

Говоря о руководителях в возрасте до 35 лет, Хлунов отметил, что это результат соответствующей президентской программы.

"Это, прежде всего, результат запуска президентской программы, где большое внимание уделяется поддержке молодежи. <...> Это позволило нам существенно увеличить когорту ученых 30-35 лет. И есть основания считать, что в российской науке появится молодежь, которая имеет не просто возрастные параметры, но и эффективна с точки зрения научных результатов", - сказал Хлунов.

Второй "пик" возраста руководителей научных коллективов - 65 лет. "Те маститые ученые, которые по-прежнему очень эффективно работают в науке", - отметил он.

Основные показатели

Доля отчетных публикаций в международной базе данных WebofScience от ученых, работавших по грантам РНФ, - 16,4% или 10,3 тыс. "Это тот результат, за который мы благодарны нашим ученым", - сказал Хлунов, добавив, что 2017 год стал четвертым "полноценным годом работы РНФ".

Он отметил, что все показатели по прошлому году выполнены. Так, согласно презентованными данным, число цитирований в расчете на одну публикацию российских исследователей, поддержанных РНФ, в научных журналах, индексируемых в WebofScience, составила 2,89 единицы, тогда как в плане на 2017 год этот показатель составлял 1,3 цитирования на одну публикацию.

Число публикаций российских ученых, индексируемых в международной базе данных Scopus, в расчете на 100 исследований, поддержанных РНФ, составила 26,2. Тогда как в плане на 2017 год этот показатель - 22-24 публикации. Количество публикаций, индексируемых а базе данных РИНЦ (Российского индекса научного цитирования), в расчете на 100 исследований, проведенных при поддержке РНФ, достигло 46,2. Тогда как в плане на 2017 год стояло - 34 - 36.