Российские ученые разработали прибор для быстрого определения состава неизвестных веществ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Устройство для масс-спектрометра, позволяющее проводить исследование одного вещества для выяснения его состава "с четырёх точек зрения", разработали учёные из Сколтеха и МФТИ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сколтеха.

"Новое устройство позволяет одновременно проводить исследование одного вещества "с четырёх точек зрения", а также работать одновременно с несколькими веществами на одном масс-спектрометре. Классический же масс-спектрометр предполагает последовательную работу с различными веществами", - говорится в сообщении вуза.

Отмечается, что работу российских ученых опубликовал журнал Analytical Chemistry.

Принципы масс-спектрометрии

Самым эффективным способом определить состав неизвестной смеси считается метод, когда взвешиваются ионы молекул (заряженные молекулы), входящие в её состав. С помощью электрических и магнитных полей ученые могут управлять движением заряженных молекул, а также разделять их по величине массы и заряда. Прибор, который использует такой подход для определения массы молекулы, называется масс-спектрометр.

"Масс-спектрометрия сегодня применяется для определения составов смесей в фармацевтике, металлургии, нефтегазовой, ядерной и пищевой промышленности, косметологии. Более того, весь допинг-контроль производится на масс-спектрометрах", - говорится в сообщении.

В конструкцию прибора входят три основных элемента: ионный источник, где нейтральные молекулы исследуемого вещества превращаются в ионы, масс-анализатор, где происходит "сортировка" ионов по массе и заряду, и детектор, где происходит "запись" информации об отсортированных ионах.

Существует несколько методов ионизации, которые могут применяться к множеству различных веществ, но каждый из них хорошо работает только с определёнными веществами. Классический масс-спектрометр как и раз и предполагает работу с одним источником ионов, что уменьшает выбор исследуемых молекул.

Полный анализ вещества

Для решения этой проблем российские учёные, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Николаев и к.ф. м.н. Юрий Костюкевич, предложили в одном масс-спектрометре совместить четыре метода ионизации: обычный и нативный электроспрей (ESI), радиоактивную ионизацию и фотоионизацию при атмосферном давлении (APPI).

"Стадия ионизации является одной из наиболее проблемных, поскольку именно на ней вещество переходит из своего естественного состояния в газовую фазу. Различные методы ионизации позволяют анализировать различные фракции образца. Нам впервые удалось соединить пять различных методов (четыре метода ионизации и метод термической диссоциации - прим. ТАСС) на одном масс-спектрометре. Это позволит проводить наиболее полный анализ исследуемого вещества", - приводит слова Николаева пресс-служба Сколтеха.

При этом ученые не только соединили в одном масс-спектрометре четыре способа ионизации, но и разнесли их в пространстве, чтобы они не могли оказывать влияние друг на друга. Конструкция разработанного ими прибора позволяет легко его модифицировать, добавляя в систему новые ионизаторы, а также использовать его для проведения независимых экспериментов одновременно.

"Наша разработка в перспективе позволит реализовать в аналитической химии концепцию параллелизации анализа в полной аналогии с давно известными в компьютерных науках параллельными вычислениями. В нашем случае каждый источник ионизации выступает как независимый процессор, производящий вычисления (в нашем случае ионизацию определённой фракции вещества - прим. ТАСС), а масс-спектрометр собирает данные от всех источников и передаёт их исследователю", - рассказал научный сотрудник Сколтеха и лаборатории ионной и молекулярной физики МФТИ Юрий Костюкевич.

В дальнейшем их прибор может найти широкое применение не только в научнх лабораториях, но и в различных отраслях промышленности. Учёные уже применили свою разработку для одновременного анализа нефти и биологических молекул.