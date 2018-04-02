Более 58 млрд рублей выделят на проекты президентской программы РНФ до 2023 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) направит на финансирование научных проектов молодых ученых по президентской программе 58,5 млрд рублей в 2017-2023 годах, говорится в материалах, представленных в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральным директором РНФ Александром Хлуновым.

В 2017 году Фондом по поручению президента РФ была разработана и начала реализовываться президентская программа исследовательских проектов. Программа рассчитана на поддержку ведущих ученых и создание карьерных траекторий для перспективных молодых исследователей. Планируемое финансовое обеспечение программы в 2017-2023 годах составит 58,5 млрд рублей.

"В 2017 году [по данной программе] мы поддержали 504 российских ученых", - сказал Хлунов.

Инициативные проекты молодых ученых получили финансирование в 1,5-2 млн рублей в год. Всего в конкурсах президентской программы в 2017 году приняли участие более 5 тыс. проектов из 72 регионов России.

"Кроме того, [отобраны] 239 молодежных научных групп во главе с учеными до 35 лет. Здесь финансирование до 5 млн рублей. Очень интересные проекты, мало чем уступающие просто обычным научным группам. Надеемся, что грань между ними с течением времени будет все меньше и меньше", - сказал глава РНФ.

Также победителем президентской программы стала 31 лаборатория, "финансирование которых базируется на взаимном интересе не только со стороны бюджета, но и со стороны индустриального партнера", пояснил Хлунов, добавив, что они сейчас успешно работают.

Основные направления молодежных исследований

По данным Хлунова, молодые исследователи больше всего интересуются "Передовыми цифровыми технологиями" (29,6% поддержанных проектов выполняются по этой тематике), "Персонализированной медициной" (26,1%), "Экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике" (16,2%).

"Достаточно странным для нас был незначительный интерес к "Интеллектуальным транспортным и телекоммуникационным системам (6,5%)", - отметил Хлунов.

По его данным, отбор заявок по президентской программе в 2018 году уже завершен, началась экспертиза проектов, результаты которой будут представлены в июне.