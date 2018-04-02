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Российский научный фонд в 2017 году профинансировал более 40 международных проектов

Наука
2 апреля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Общая сумма финансирования оценивается в 230 млн рублей

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Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов

Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) совместно с зарубежными партнерами профинансировал в 2017 году 42 международных проекта на общую сумму более 230 млн рублей, говорится в материалах, представленных в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральным директором РНФ Александром Хлуновым.

"Несмотря на все санкции и препоны, нам удается наладить сотрудничество. По эффективности международное сотрудничество где-то на треть более эффективно, чем только внутрироссийские проекты. Это статистически не только по 2017 году, но и по другим. Менее всего проблем у нас с немецкой наукой, и мы активно сотрудничаем", - сказал Хлунов.

Международные проекты были профинансированы в 2017 году, в частности, с Германией, Индией, Тайванем, Австрией, Японией.

В 2016 году РНФ совместно с зарубежными партнерами профинансировал первые международные проекты - 14 российско-немецких, 17 российско-индийских и шесть российско-тайваньских - на общую сумму более 200 млн рублей.

Международные тренды РНФ

"У нас хорошие взаимоотношения с Германией, ... я бы хотел отметить очень хорошего партнера - Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG), ведущий европейский фонд, имеющий, конечно, и более существенное финансирование, порядка €3,5 млрд ежегодно. Этому фонду более 100 лет. Нам есть чему учиться у этого фонда. И с ним мы выстроили взаимоотношения, которые позволяют искать совместные научные проекты, коллективы и финансировать их с двух сторон", - сказал Хлунов.

Он добавил, что экспертиза РНФ является равнозначной экспертизе фонда DFG, а также они паритетны в финансировании проектов.

Кроме того, РНФ имеет аналогичную программу с немецким Объединением имени Гельмгольца, "мы знаем на ближайшие три года, какие направления проектов мы будем с ним финансировать", сказал глава РНФ.

"На трехлетнюю перспективу мы также понимаем, какие проекты мы будем делать с Индией, Тайванем, Японией. Кроме того, первый конкурс в 2017 году мы запустили с австрийским научным фондом, а сейчас рассматриваем возможность и с другими странами, надеемся, что в 2018 году будет развернут ряд конкурсов и с другими научными фондами", - добавил Хлунов.

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