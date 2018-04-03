ФАНО утвердило результаты оценки более 450 научных организаций

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) утвердило результаты оценки работы 454 научных организаций, по итогам которой работа четверти из них может быть пересмотрена. Об этом сообщил в вторник на пресс-конференции в ТАСС руководитель агентства Михаил Котюков.

"Была завершена оценка научных организаций, подведомственных агентству. Это наш совместный с Российской академией наук проект", - сказал Котюков, добавив, что 30 марта были утверждены результаты и окончательное распределение организаций по категориям.

Согласно представленным главой РАН данным, оценку ФАНО прошли 454 организации. Оценивались 41 наукометрический показатель и 38 дополнительных сведений. В частности, это публикационная активность, доля конкурсного и внебюджетного финансирования и эффективность международного сотрудничества. Последний показатель включал, в частности, количество статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, и число проведенных международных конференций.

Основные показатели

К первой категории были отнесены 142 организаций, ко второй - 205, к третьей - 107. Например, относительное (на одного исследователя) число научных публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных WebОfScience, у организаций первой категории составляет 0,68, в второй - 0,36, у третьей - 0,13, свидетельствуют представленные главой ФАНО данные.

Среднее отношение конкурсного и внебюджетного финансирования к средствам, полученных на госзадания, у организаций первой категории составляет 1,035, у второй категории - 0,861, у третьей - 0,603.

Средняя численность исследователей в организациях первой категории - 185,6 человек. Второй категории - 88,5, а третьей - 32,2.

Оценки по областям знаний

Так, в области медицинских наук 23 организации отнесены ко второй категории, и по восьми - к первой и третьей. В области технических наук - 15 организаций отнесены к первой категории, 31 - ко второй, и 17 - к третьей. В гуманитарных науках 13 организаций - первая категория, 23 - вторая, 23 - третья. В области сельскохозяйственных наук сразу 50 научных институтов отнесены к высшей категории, 37 - ко второй, и 18 - к третьей.

В области естественных наук это соотношение выглядит следующим образом: 21 организация - отнесена к первой категории, 82 - ко второй, и 76 - к третьей.

Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что РАН предложит ФАНО и Минобрнауки оставить результаты оценки деятельности научных организаций в этом году без последствий для них. Он также добавил, что нужно разработать новую систему оценки работы научных организаций, сделав упор на экспертное заключение.