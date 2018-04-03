Археологи восстановят облик горожан XVIII века по найденным на раскопках в Туле черепам

ТУЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Археологи в ходе раскопок на Крестовоздвиженской площади в центре Тулы обнаружили 40 захоронений XVIII века, а также фундамент церкви, построенной в то же время и уничтоженной в 30-е годы прошлого столетия. По найденным останкам специалисты планируют воссоздать облик жителей Тулы того периода, рассказал ТАСС во вторник Алексей Свиридов - руководитель археологической экспедиции, которая проводит исследования в этой части города с 2017 года.

"Захоронение на Крестовоздвиженской площади мы датируем XVIII веком. На глубине более трех метров найдено 40 гробов, они выполнены из цельных стволов дуба в виде колод, для XVIII века это традиционная форма. Здесь же найден фрагмент фундамента Крестовоздвиженской церкви, она была построена в 1759 году и разрушена в 1930-х годах", - сказал Свиридов.

Еще 13 похожих захоронений археологи нашли в конце февраля 2018 года во время обследования на соседней с Крестовоздвиженской площадью улице Советской. "Мы собираемся заказать графическую реконструкцию лиц по нескольким обнаруженным черепам. Конечно, вряд ли они будут отличаться от облика людей из Рязани или Калуги того же времени, но ведь это просто интересно - увидеть лица горожан, живших 300 лет назад", - отметил Свиридов. Он добавил, что рисунки планируют выставить в областном краеведческом музее вместе с находками, найденными на раскопках.

По одной из версий, захоронение может быть связано с эпидемией чумы, которая свирепствовала в Туле в конце XVIII века, однако Свиридов считает, что этому нет убедительных подтверждений. "Нет никаких доказательств, что это останки людей, умерших от чумы. На этом месте еще с 1611 года стояла деревянная церковь, и с того периода было несколько эпидемий чумы в городе; возможно, здесь действительно похоронен кто-то, умерший от этой болезни... В настоящее время нет никакого риска заразиться чумой или холерой от останков, которые пролежали в земле около трех столетий", - подчеркнул руководитель экспедиции.

О том, что в центральной части Тулы находится уничтоженное кладбище с сохранившимися захоронениями, было известно и ранее, но сами захоронения обнаружили лишь в этом году. "Культурный слой XVIII века здесь находится на глубине около трех метров, и те хозяйственные городские работы, которые проводились в XIX-XX веках, не затрагивали этот уровень", - сказал начальник региональной инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий. По его словам, поднятые из-под земли останки после завершения исследований перезахоронят.

Археологические раскопки в центре Тулы проводятся в связи с масштабной реконструкцией улицы Металлистов (бывшей Пятницкой), где восстанавливают исторические здания, прокладывают новые коммуникации. В рамках проекта "Тульская набережная" здесь будет создан музейный квартал, помещения в нем получат музеи-усадьбы "Ясная поляна", "Поленово", музей-заповедник "Куликово поле", а также региональное отделение Российского военно-исторического общества. Основную часть реконструкции улицы планируется завершить к осени 2018 года.