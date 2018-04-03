Японские ученые считают, что курение негативно влияет на слух

ТОКИО, 3 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Курение, особенно в больших количествах, может привести к проблемам со слухом. Как сообщает газета Asahi, к такому выводу пришла группа японских специалистов из Национального центра всемирной охраны здоровья и медицины

В проведенном ими исследовании приняли участие более 50 тысяч человек - сотрудников крупных корпораций в столичном регионе Японии - в возрасте от 20 до 64 лет. Они предоставили данные медицинских осмотров за период с 2008 по 2010, а также информацию о том, курят они или отказались от вредной привычки в течение заявленного промежутка времени и т.д. После этого участники эксперимента регулярно обследовались у врачей вплоть до конца 2016 года, и эта информация также поступала в исследовательский центр.

За весь период наблюдений более чем у 5 тысяч человек выявили частичную потерю слуха разной степени. Сопоставив полученные результаты с такими факторами как возраст и хронические заболевания, ученые пришли к выводу, что курение в день до 10 сигарет повышает шансы развития глухоты в 1,4 раза, а если увеличить эту дозу до одной пачки и более, то этот показатель поднимется до 1,7 раз.

Японские специалисты считают, что это связано с токсичностью никотина и нарушением кровотока при курении, что негативно влияет на внутреннее ухо. Аналогичный эффект достигается и при использовании набравших в последнее время популярность электронных сигарет. Также ухудшение слуха в среднем возрасте вследствие курения повышает вероятность появления деменции. При этом отказ от этой привычки запускает обратный процесс, и слух бывших курильщиков практически не отличается от тех, кто ведет здоровый образ жизни.

"Раньше курить и слушать музыку в джазовом баре считалось очень стильным. Однако сейчас мы рекомендуем любителям наслаждаться звучанием качественной музыки отказаться от курения", - отметил профессор Тэцуя Мидзоуэ.

До недавнего времени Япония оставалась одной из самых курящих стран в мире - так, в конце 60-х годов здесь курили более 83% мужчин. Однако в 2000-е годы ситуация начала меняться в положительную сторону. По данным крупнейшего в стране производителя сигарет Japan Tobacco, за прошлый год число мужчин-курильщиков снизилось на 1,3% до отметки 29,7%, что является самым низким показателем за 50-летнюю историю ведения подобной статистики. Среди женщин количество курящих находится на уровне 9,7%.

Тем не менее большой проблемой остается пассивное курение. По данным властей, из-за связанных с ним заболеваний ежегодно умирает около 15 тысяч японцев. Примерно в половине случаев речь идет об инсульте, почти 4,5 тыс. пациентов страдают ишемической болезнью сердца, а рак легких, вызванный пассивным курением, убивает до 2,5 тыс. человек в год.