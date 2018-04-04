Ученые предложили транспортировать газ из районов мерзлоты с помощью новой технологии

ТЮМЕНЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты Института криосферы Земли Сибирского отделения (СО) РАН изучают возможность использования сухой воды для транспортировки газа из районов вечной мерзлоты в твердой форме гидрата - кристаллического соединения воды и газа. Это позволит сэкономить средства на транспортировке и отказаться от дорогостоящего строительства газопроводов в небольшие месторождения, сообщила в среду ТАСС старший научный сотрудник института Надежда Молокитина.

"Существует ряд проблем, препятствующих выведению газогидратных технологий на промышленные масштабы, одна из них - низкая скорость роста газовых гидратов (кристаллических соединений воды и газа - прим. ТАСС). Для решения этой проблемы ученые предложили использовать систему "сухая вода" - порошкообразная дисперсная система, вместо ее предшественников молотого льда, воды с поверхностно-активными веществами", - сказала собеседница агентства.

По словам Молокитиной, технология применима на всех объектах газодобычи. "Особенно актуально для таких районов, где дорого прокладывать трубопровод, например в районах мерзлоты, где возможны разные деформации грунта при сезонном оттаивании, или если месторождения газа небольшие, куда тянуть трубопровод нецелесообразно", - уточнила она.

Также ученые из Института криосферы земли СО РАН разработали и запатентовали способ стабилизации "сухой воды", позволяющий получать гидраты многократно. Для этого при приготовлении системы используется водорастворимый полимер поливиниловый спирт, который при определенных условиях приготовления способен формировать криогель - гибкий полимер.

Эти исследования необходимы для получения системы, которая позволит максимально ускорить рост гидрата и увеличить степень превращения воды в гидрат. Это должно стать основой для разработки полупромышленных стендов по переводу газа в твердое гидратное состояние с целью дальнейшего хранения или транспорта, уточнила Молокитина.

О газовых гидратах

Газовые гидраты - это твердые кристаллические соединения льда и газа, называемые "горючий лед". В природе они встречаются в толще океанского дна и в вечномерзлых породах. Для их добычи нужно бурить скважины на глубину в несколько сотен метров, а потом выделять природный газ из ледовых отложений и транспортировать его на поверхность. В 2017 году китайские нефтяники добыли газовый гидрат в толще дна Южно-Китайского моря на глубине более 200 метров, глубина в районе добычи превышала 1,2 км.

Исследователи считают газовые гидраты перспективным источником энергии, который может быть востребован, в частности, странами, ограниченными в других энергоресрусах, например, Японией и Южной Кореей. Оценки содержания метана, сжигание которого дает энергию, в газогидратах в мире разнятся: от 2,8 квадриллионов тонн (по данным Минэнерго РФ) до 5 квадриллионов тонн (по данным Мирового энергетического агентства (МЭА). Даже минимальные оценки отражают огромные запасы: для сравнения, общемировой объем запасов нефти корпорация British Petroleum (BP) в 2015 году оценила в 240 млрд тонн.