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Ученые РФ создали отечественные кристаллы для медицины, нефтяной промышленности и ОПК

Наука
4 апреля, 12:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, апреля. /ТАСС

Сообщается, что лазеры на их основе могут применяться в том числе для диагностики утечек газа и нефти

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НОВОСИБИРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска и Екатеринбурга впервые в России получили и исследовали кристаллы из титанил-фосфата калия (KTP) - лазеры на их основе могут применяться для диагностики утечек газа и нефти, в медицине и оборонной промышленности. Об этом сообщила в среду пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ).

"Кристаллы KTP обладают высокими нелинейно-оптическими и электрооптическими свойствами, благодаря чему используются для <…> мощного лазерного излучения. [Источники излучения] на основе периодических структур из KTP работают в среднем инфракрасном диапазоне и представляют большой практический интерес: в этом диапазоне лежат полосы поглощения отравляющих и взрывчатых веществ, соответственно такие лазеры могут использоваться для диагностики утечек природного газа и нефти из трубопроводов, а также в медицине и оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Кристаллы получены и исследованы в России впервые, в работе участвовали ученые из Уральского федерального университета, НГУ, Института теплофизики Сибирского отделения РАН. До этого кристаллы изготавливались во Франции, Израиле и Швеции.

"Структуры из KTP делаются за рубежом, в России же все попытки сделать их ни к чему не приводили. С нашей стороны это была инициативная работа - мы исследовали физические и оптические свойства пластинок КТР от разных производителей и определили оптимальные параметры. Благодаря этим исследованиям их изготовили в УрФУ: была создана первая отечественная структура и получена параметрическая генерация с заданными параметрами", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории квантовых оптических технологий физфака НГУ Дмитрия Колкера.

Сейчас ученые приступили к изготовлению рабочих образцов объемных кристаллов. Также они планируют модернизировать с их помощью прибор для анализа выдыхаемого воздуха, созданного ранее совместно с томскими специалистами.

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