Комитет Госдумы по науке поддержал расширение полномочий Фонда перспективных исследований

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по образованию и науке единогласно рекомендовали нижней палате принять в первом чтении законопроект, предполагающий расширение полномочий Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом сообщил в среду на заседании комитета Госдумы по науке и образованию его председатель Вячеслав Никонов.

Правительство ранее подготовило проект федерального закона о внесении изменений в закон "О Фонде перспективных исследований". Предлагается, в частности, расширить полномочия ФПИ по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

"Предлагаю поддержать проект федерального закона. Кто за, прошу голосовать. Все "за", "против" нет, воздержавшихся нет", - сказал Никонов.

Если соответствующие поправки будут приняты, то фонд сможет отчуждать права на результаты интеллектуальной деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности в уставный капитал предприятий и организаций. Цель предлагаемых законодательных нововведений - стимулировать трансферт технологий между оборонными и гражданскими секторами экономики.

Новый институт развития

Никонов напомнил, что ФПИ, образованный в 2012 году, - один из новых институтов инновационного развития.

"Это фонд, который думает о том, какими будут наши вооружения после того, как устареет то вооружение, о котором говорил Владимир Путин (в послании Федеральному собранию 1 марта - прим. ТАСС). Это очень серьезная штука, я вам скажу", - отметил Никонов.

По его словам, члены комитета уже столкнулись с аналогичными проблемами при разработке нового закона о науке.

"Хорошо себе представляем, в какую бюрократическую берлогу зашли вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью тех организаций, которые собственно эти результаты производят. До чего доходит: произвели интеллектуальную собственность, а потом, чтобы ее использовать, эта же организация должна ее выкупать. И ей еще могут эти результаты не продать", - пояснил Никонов.

Депутат призвал облегчить возможность использования интеллектуальной собственности теми предприятиями, которые ее создают. "Это очень важное направление, мы его должны иметь ввиду, готовя, в том числе и закон о науке", - напомнил он.

Минобрнауки в настоящее время ведет разработку федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ", который должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон непроработанным. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.