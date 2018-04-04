Глава ФАНО доложил Медведеву о выполнении задачи по увеличению зарплат ученым РАН

ГОРКИ, 4 апреля. /ТАСС/. Задача по повышению зарплат сотрудников институтов Российской академии наук решена, она на данный момент в два раза превышает размер средней зарплаты по экономике в регионе. Об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложил глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

"Заработная плата по итогам первого квартала [2018 года], по статистическим данным, составила 200% в каждом регионе [от средней по экономике зарплаты], то есть этот показатель по системе академических институтов у нас выполнен", - сказал Котюков.

Он напомнил, что бюджет науки в 2014 году составлял 89 млрд рублей, сейчас - более 112 млрд рублей. "Мы рассчитываем, что дальше удастся сохранить этот бюджет и даже перейти к его развитию", - отметил глава ФАНО.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры для ученых, Котюков констатировал, что бюджетных средств хватает на приобретение сертификатов на жилье для молодых ученых, а также на строительство жилых домов и общежитий. "Если эти темпы [финансирования] сохранятся, то к 2020 году мы сможем выполнить задачу по обеспечению жильем 5 тысяч семей научных сотрудников", - отметил он.

Медведев напомнил, что работа по решению этой проблемы началась еще в 2010 году. "Постепенно эту задачу нужно довести до абсолютного завершения, поскольку для научного сотрудника, особенно для молодого научного сотрудника, очень важно, чтобы было жилье. Это то, что закрепляет научные кадры в Российской Федерации", - указал глава кабмина.

Котюков подчеркнул, что "на сегодняшний день удалось достичь баланса, который позволяет решать текущие задачи, - общая численность научных сотрудников по итогам 2017 года составила порядка 45 тыс. человек в академическом секторе российской науки". "При этом мы вместе с Академией наук три года проводили работу по формированию резерва для развития кадров в академических институтах: прошли отбор около 2 тыс. претендентов, сформирован резерв 1300 человек, и мы сегодня из этого резерва черпаем кадры для назначения директоров институтов", - отметил руководитель ФАНО.

Он уточнил, что "средний возраст директоров институтов за три последних года снизился на 10 лет". По его словам, омоложение происходит на всех уровнях академической науки, поскольку доля исследователей в возрасте до 39 лет составляет 48,6%. При этом Котюков заявил, что не считает задачу по омоложению кадров выполненной. Для ее решения продолжится активный набор в аспирантуры, некоторые институты начинают программы подготовки магистров, а для школьников проводятся так называемые академические классы.

Развитие инфраструктуры

Коллекции биоресурсов, которые используют в своей работе ученые, будут приведены в порядок, добавил Котюков.

"Очень часто раньше научные работники жаловались на то, что биоресурсная база, которой мы располагаем, либо деградирует, либо мы не покупаем то, что необходимо покупать. Здесь нужно было порядок навести", - указал председатель правительства. Котюков сообщил о начале "анализа и инвентаризации биоресурсных коллекций", которые используются для исследовательских работ по медицинским и агропромышленным направлениям. По его словам, такая работа станет "серьезной, большой программой".

Глава ФАНО отметил, что "за четыре года в развитие инфраструктуры было направлено более 35 млрд рублей". Тем не менее он констатировал, что "износ материально-технической базы академических институтов достаточно высок, а темпы обновления необходимо увеличивать". При этом Котюков подчеркнул, что "проведя внутренний аудит и анализ использования мощностей, удалось за четыре года более чем в три раза повысить доступность центров коллективного пользования и уникальных научных установок".

Он также рассказал, что "наука по всей стране получила новые современные комплексы". Эта работа продолжается, в этом году запланировано обеспечение новым оборудованием 16 объектов, добавил Котюков.

Глава ФАНО отдельно выделил тему использования научного флота. "Была решена проблема научного флота, мы завершаем в этом году трехлетнюю программу и рассчитываем на ее продолжение в будущем", - сказал Котюков. По его словам, благодаря данной программе, удалось "вернуть корабли, которые были арестованы за границей, и запустить системную работу - на академической платформе создан совет по гидросфере Земли, где рассматриваются заявки всех организаций и находится оптимальное соотношение экспедиций, загрузки каждого судна".