Ученые выяснили, что усатые киты издают мелодичные звуки для общения с сородичами

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Группа норвежских и американских ученых выяснила, что усатые киты общаются с сородичами, издавая сложные мелодичные звуки. При этом животные меняют свои "песни", несколько раз за сезон. Результаты исследования опубликованы на сайте Лондонского королевского общества.

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"Песнями" называют звуки, которые животные издают для общения друг с другом. Их мелодичность вызывает, по словам экспертов, ассоциации с человеческим пением. Ранее речь в этом случае шла о горбатых китах, которые были более изучены. Но горбатые киты исполняют одинаковые композиции на протяжении всего сезона, а усатые киты, как оказалось, меняют свои "песни" через несколько дней. Такая вариативность необычна для млекопитающих. Другие представители этого класса животных обычно воспроизводят однообразные звуки.

"Мы полагаем, что в алфавит усатых китов входят тысячи букв, - утверждает один из исследователей профессор Вашингтонского университета Кейт Стаффорд. - Мне кажется, что их "песни", своей упорядоченностью похожи на произведения классической музыки. Они могут длиться по 20-30 минут."

Эти предположения высказаны на основе трехлетних наблюдений за популяцией китов в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном. За это время при помощи гидрофона, специального прибора для приема звука под водой, было записано 183 различных вида "песен" животных.