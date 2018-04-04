Ученые выяснили, что усатые киты издают мелодичные звуки для общения с сородичами

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Группа норвежских и американских ученых выяснила, что усатые киты общаются с сородичами, издавая сложные мелодичные звуки. При этом животные меняют свои "песни", несколько раз за сезон. Результаты исследования опубликованы на сайте Лондонского королевского общества.
"Песнями" называют звуки, которые животные издают для общения друг с другом. Их мелодичность вызывает, по словам экспертов, ассоциации с человеческим пением. Ранее речь в этом случае шла о горбатых китах, которые были более изучены. Но горбатые киты исполняют одинаковые композиции на протяжении всего сезона, а усатые киты, как оказалось, меняют свои "песни" через несколько дней. Такая вариативность необычна для млекопитающих. Другие представители этого класса животных обычно воспроизводят однообразные звуки.
"Мы полагаем, что в алфавит усатых китов входят тысячи букв, - утверждает один из исследователей профессор Вашингтонского университета Кейт Стаффорд. - Мне кажется, что их "песни", своей упорядоченностью похожи на произведения классической музыки. Они могут длиться по 20-30 минут."
Эти предположения высказаны на основе трехлетних наблюдений за популяцией китов в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном. За это время при помощи гидрофона, специального прибора для приема звука под водой, было записано 183 различных вида "песен" животных.