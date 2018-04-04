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РАН признала недействительным соглашение Дальневосточного отделения с академией наук КНДР

Наука
4 апреля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Документ стороны подписали 28 февраля 2018 года

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) признала нелегитимным протокол между своим Дальневосточным отделением и Ынчжонским отделением Академии наук КНДР. Об этом сообщило в среду управление внешних связей РАН.

Протокол о внесении изменений в соглашение о научном сотрудничестве между Дальневосточным отделением Российской академии наук и Ынчжонским отделением Государственной академии наук КНДР подписали 28 февраля 2018 года.

"Дальневосточное отделение Российской академии наук не имело полномочий от президента Российской академии наук, академика РАН Александра Сергеева на подписание протокола", - говорится в сообщении.

Согласно Федеральному закону "О Российской академии наук", в 2013 году у РАН изменились условия финансирования и формы сотрудничества. После этого соглашение о научном сотрудничестве между РАН и Академией наук КНДР от 3 августа 2001 года не переподписывалось, в соответствии с принятием соответствующей резолюции СБ ООН (от 30 ноября 2016 года).

"В связи с вышеперечисленным, протокол между Дальневосточным отделением Российской академии наук и Ынчжонским отделением Академии наук Корейской Народно-Демократической Республики, подписанный 28.02.2018, не может быть признан легитимным", - говорится в сообщении.

Ранее Дальневосточное отделение Российской академии наук и Ынчжонское отделение Академии наук КНДР договорились проводить совместные исследования, симпозиумы, семинары, а также обмениваться учеными и специалистами для проведения совместных исследований, готовить публикации научных трудов по результатам совместных исследований.

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