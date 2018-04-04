В ЦЕРН впервые с высокой точностью исследовали антиматерию

ЖЕНЕВА, 4 апреля. /ТАСС/. Самое высокоточное из когда-либо осуществлявшихся исследование антиматерии провели специалисты Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Как сообщила в среду ее пресс-служба, работа ученых из коллаборации ALPHA позволила "выявить спектральную структуру атома антиводорода в беспрецедентном цвете".

Подчеркивается, что речь идет о "новой эре точности исследования антиматерии". В ходе эксперимента физики сформировали атомы антиводорода из антипротонов и позитронов, а затем удерживали их в магнитной ловушке. Атомы антиводорода были подвергнуты воздействию лазера - их реакцию измерили и сравнили с соответствующими измерениями при воздействии лазера на атомы водорода. При этом использовались две частоты лазера.

Отмечается, что "результаты, полученные ALPHA, поднимают спектроскопию антиводорода на новый уровень". Исследование позволило ученым "измерить спектральную форму, или распределение цветов, при переходе антиводорода 1S-2S [из основного состояния в первое возбужденное] и более точно измерить его частоту". Эти замеры оказались в 100 раз более точными, чем проводившиеся в 2016 году, говорится в сообщении пресс-службы. "Мы стремились достичь такой точности в течение 30 лет, и мы, наконец, сделали это", - заявил представитель коллаборации ALPHA Джефри Хангст.

Хотя точность измерений при исследовании антиводорода пока не дотягивает до уровня, который достигнут при изучении водорода, прогресс, которого добилась в исследованиях ALPHA, дает основания считать, что это "в пределах досягаемости", констатируют в ЦЕРН.