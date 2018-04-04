Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЦЕРН впервые с высокой точностью исследовали антиматерию

Наука
4 апреля, 23:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 4, апреля. /ТАСС

Сообщается, что "результаты поднимают спектроскопию антиводорода на новый уровень"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 4 апреля. /ТАСС/. Самое высокоточное из когда-либо осуществлявшихся исследование антиматерии провели специалисты Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Как сообщила в среду ее пресс-служба, работа ученых из коллаборации ALPHA позволила "выявить спектральную структуру атома антиводорода в беспрецедентном цвете".

Подчеркивается, что речь идет о "новой эре точности исследования антиматерии". В ходе эксперимента физики сформировали атомы антиводорода из антипротонов и позитронов, а затем удерживали их в магнитной ловушке. Атомы антиводорода были подвергнуты воздействию лазера - их реакцию измерили и сравнили с соответствующими измерениями при воздействии лазера на атомы водорода. При этом использовались две частоты лазера.

Отмечается, что "результаты, полученные ALPHA, поднимают спектроскопию антиводорода на новый уровень". Исследование позволило ученым "измерить спектральную форму, или распределение цветов, при переходе антиводорода 1S-2S [из основного состояния в первое возбужденное] и более точно измерить его частоту". Эти замеры оказались в 100 раз более точными, чем проводившиеся в 2016 году, говорится в сообщении пресс-службы. "Мы стремились достичь такой точности в течение 30 лет, и мы, наконец, сделали это", - заявил представитель коллаборации ALPHA Джефри Хангст.

Хотя точность измерений при исследовании антиводорода пока не дотягивает до уровня, который достигнут при изучении водорода, прогресс, которого добилась в исследованиях ALPHA, дает основания считать, что это "в пределах досягаемости", констатируют в ЦЕРН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
2
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
3
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
4
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
5
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
6
ЕС не одобрил заявление России в ОЗХО по инциденту в Солсбери
7
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости