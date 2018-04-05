Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирский студент разработал 3D-систему мониторинга состояния воздуха

Наука
5 апреля, 14:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, апреля. /ТАСС

В будущем изобретатель планирует, что датчики смогут не только фиксировать и передавать информацию о загрязнении, но и очищать воздух

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5098227.stepNow *12 +1}} - 3 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5098227.sliderLength-1}}
© А. Деревягина/Новосибирский государственный технический университет
© А. Деревягина/Новосибирский государственный технический университет
Разработчик системы, студент факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Александр Гриф
Разработчик системы, студент факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Александр Гриф
Разработчик системы, студент факультета прикладной математики и информатики НГТУ Александр Гриф
© А. Деревягина/Новосибирский государственный технический университет
Выбор редакции
Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов
Пожар в ТЦ "Персей для детей" 4 апреля, 18:11
Выступление пилотажной группы ВВС Чили
В Чили проходит смотр военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018 4 апреля, 14:44
Глава МЧС РФ Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Глава МЧС и губернатор Волгоградской области совершают облет подтопленных паводком районов 4 апреля, 11:26
Дом по улице Геологоразведчиков, 2 в Тюмени
Жильцов пятиэтажки в Тюмени экстренно эвакуировали из-за опасных трещин на фасаде 4 апреля, 10:36
Ваза с портретом великого князя Александра Николаевича
В Москве открылась выставка к 200-летию со дня рождения Александра II 3 апреля, 20:37
Археологические раскопки на Крестовоздвиженской площади в центре Тулы
Археологи восстановят облик горожан XVIII века по найденным на раскопках в Туле черепам 3 апреля, 14:12
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5098227'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5098227'].sliderLength - 1}}
+
© А. Деревягина/Новосибирский государственный технический университет
© А. Деревягина/Новосибирский государственный технический университет
Разработчик системы, студент факультета прикладной математики и информатики НГТУ Александр Гриф
© А. Деревягина/Новосибирский государственный технический университет

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Система, работающая с помощью датчиков, которые будут устанавливаться на общественный транспорт Новосибирска и делать замеры концентрации твердых частиц в воздухе от транспорта и промышленных предприятий, сможет в реальном времени давать трехмерную картину загрязнения воздуха в городе. Об этом в четверг рассказал ТАСС автор изобретения, студент факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Александр Гриф.

"Система в режиме реального времени анализирует транспортные потоки, а также моделирует количество примесей в воздухе с учетом рельефа местности и метеорологической обстановки. Данные с моделирования и данные с датчиков будут формировать общую картину загрязненности воздуха", - рассказал Гриф.

По его словам, следить за уровнем концентрации вредных веществ можно будет с помощью портала в интернете, где будет размещена карта Новосибирска, на которой разными цветами будет обозначена степень загрязнения воздуха различными примесями. "Данная система позволит более точно определять источник загрязнения экологам при превышении концентрации вредных веществ в определенном районе города", - пояснил Гриф.

В дальнейшем автор изобретения планирует, что установленные в определенных местах датчики смогут и очищать воздух от загрязнений с учетом предоставленной информации, поступающей от системы мониторинга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
2
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
3
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
4
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости