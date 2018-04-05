Новосибирский студент разработал 3D-систему мониторинга состояния воздуха

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Система, работающая с помощью датчиков, которые будут устанавливаться на общественный транспорт Новосибирска и делать замеры концентрации твердых частиц в воздухе от транспорта и промышленных предприятий, сможет в реальном времени давать трехмерную картину загрязнения воздуха в городе. Об этом в четверг рассказал ТАСС автор изобретения, студент факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Александр Гриф.

"Система в режиме реального времени анализирует транспортные потоки, а также моделирует количество примесей в воздухе с учетом рельефа местности и метеорологической обстановки. Данные с моделирования и данные с датчиков будут формировать общую картину загрязненности воздуха", - рассказал Гриф.

По его словам, следить за уровнем концентрации вредных веществ можно будет с помощью портала в интернете, где будет размещена карта Новосибирска, на которой разными цветами будет обозначена степень загрязнения воздуха различными примесями. "Данная система позволит более точно определять источник загрязнения экологам при превышении концентрации вредных веществ в определенном районе города", - пояснил Гриф.

В дальнейшем автор изобретения планирует, что установленные в определенных местах датчики смогут и очищать воздух от загрязнений с учетом предоставленной информации, поступающей от системы мониторинга.