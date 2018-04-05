Ученые получили данные по углеводороду, которые помогут при изучении планет

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) Сибирского отделения РАН, Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Токийского университета исследовали поведение молекул бензола при различных температурах и давлении, сообщила в четверг пресс-служба НГУ. Полученные данные помогут изучать процессы, происходящие в недрах Земли, а также оценивать размер небесных тел.

Бензол - органическое химическое соединение, простейший ароматический углеводород, который отличается особой устойчивостью. Ароматические углеводороды присутствуют в нефти, геологических породах, широко применяются в производстве пластмасс, красителей, парфюмерии, лекарств.

"При нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре бензол - легко летучая жидкость. Мы уточнили, кристаллическую структуру бензола, определили параметры термического расширения этой модификации, диагностировали продукты разложения бензола и составили на основе данных фазовую диаграмму. Наше исследование нацелено на решение вопросов материаловедения, современной химии и геологии", - цитирует пресс-служба автора работы, сотрудника лаборатории экспериментальной петрологии и геодинамики ИГМ СО РАН Артема Чанышева.

Как рассказал ТАСС Чанышев, исследование представляет большой интерес для химической космологии. "Исследование фазовой диаграммы бензола - чрезвычайно важная задача для геологии, планетологии, химии и материаловедения. Мы можем определить, до каких глубин это соединение может существовать в недрах планеты и что с ним происходит при разложении. Для задач космохимии эта работа представляет, возможно, еще больший интерес - мы можем оценить максимальные размеры крупных небесных тел, которые могут содержать ароматические углеводороды", - пояснил ученый.

Работа проводилась совместно с японскими коллегами на ускорительном комплексе J-PARC: с помощью полученных данных российские ученые установили параметры разложения бензола, а затем уже в Новосибирске провели дополнительные эксперименты и проанализировали результаты. Исследование опубликовано в международном научном журнале Crystal Growth and Design.