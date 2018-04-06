Посуду из керамики IV в. до н. э. нашли на месте будущего ж/д подхода к Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Российские археологи в ходе исследования территории, по которой пройдет железнодорожный подход к транспортному переходу через Керченский пролив, обнаружили расписную керамику, выполненную мастерами IV века до нашей эры.

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Артефакты передали в Восточно-Крымский историко-культурный музей в Керчи, сообщил в пятницу информационный центр "Крымский мост".

Российские археологи проводят исследования на территории, по которой пройдет железная дорога-подход к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма. Изучаются курганы (могильные холмы), а также остатки древних укреплений и поселений разных культур: от эпохи бронзы до XIX века. Только после того, как ученые завершают работу на очередном участке, он передается строителям.

Уникальные артефакты

"В древних погребениях [в курганах] были обнаружены образцы прикладного искусства IV века до нашей эры. Это фрагменты античной керамики, искусно расписанной мастерами", - говорится в сообщении.

В числе находок - гидрия (древнегреческий керамический сосуд для воды), на стенках которой изображена сцена битвы амазонок с греками, а также рыбное блюдо, украшенное рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати, она выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда, отметили в инфоцентре.

"Расписная керамика IV века до нашей эры относится к одному из погребальных сооружений курганной группы Юз-Оба. Она известна во всем мире. Находки, сделанные в курганах Юз-Обы, украшают залы крупнейших музеев мира: Британского музея, Лувра, Эрмитажа, ГМИИ им. А. С. Пушкина. Благодаря проекту Крымского моста и подходов к нему такие артефакты теперь есть и в музее Керчи. Уже скоро они будут представлены в наших выставочных залах", - привели в инфоцентре слова заместителя гендиректора музея Натальи Быковской.

Отмечается, что артефакты с росписью древних мастеров восстановили из десятков осколков за три месяца.

"Керамика пролежала под землей более двух тысяч лет, поэтому в первую очередь ее поверхность освобождалась от слоев природных загрязнений, а черепки укреплялись специальными составами. Большая удача, что гидрия поступила в реставрацию практически без утрат. То есть были найдены почти все фрагменты тулова, ножки, горла и ручек, которые соединились воедино. Удивительным показалось, когда при очистке внешней поверхности мы увидели сохранившиеся фрагменты накладной белой краски на фигурах росписи. Это притом, что почвенные наслоения столетиями разъедали поверхность вазы", - процитировали в инфоцентре художника-реставратора высшей категории ГМИИ им. А. С. Пушкина Елену Минину.

Тысячи археологических находок

В целом в ходе исследований в районе строительства подходов к Крымскому мосту и самого транспортного перехода со стороны Крыма и Кубани археологи сделали около 100 тыс. находок. Все они передаются музеям Крыма и соседнего Краснодарского края.

"За три года с момента начала реализации проекта общая площадь археологических раскопок превысила 56 га. Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог - подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия", - отметили в инфоцентре.