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Минобрнауки оставит в новом законе о науке раздел об инновационной деятельности

Наука
6 апреля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

И. о. директора департамента науки и технологий ведомства Магомед Минцаев отметил, что на данный момент отрабатываются последние замечания, поступающие от Российской академии наук

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Раздел об инновационной деятельности останется в новом законе о науке, разработку которого ведет Минобрнауки, сообщил в пятницу в Госдуме на круглом столе "Правовое обеспечение организации прикладных исследований и разработок" и. о. директора департамента науки и технологий ведомства Магомед Минцаев.

Ранее звучали предложения разработать в России отдельный закон об инновационной деятельности.

"Работа над документом ведется, и даже вчера там вносились корректировки... По последним данным, инновационная деятельность осталась в документе", - сказал Минцаев.

Он добавил, что в сейчас отрабатываются последние замечания, поступающие от Российской академии наук. В ближайшие дни, по данным Минцаева, новая редакция закона о науке будет разослана всем заинтересованным ведомствам, организациям, в том числе и в профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы.

На круглом столе обсуждаются актуальные вопросы законодательного обеспечения прикладных исследований и разработок в различных секторах экономики и меры государственной поддержки научно-технологического развития страны.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком законопроекта является Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

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