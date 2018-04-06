РАН намерена развивать отраслевую и фундаментальную науки вместе с Росатомом

МОСКВА, 6 апреля /ТАСС/. Сотрудничество Российской академии наук (РАН) и Росатома должно стать примером совместного развития отраслевой и фундаментальной науки в России. Об этом сказал в пятницу ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

"Отраслевая наука в России существует, но явно в недостаточном виде. Дело в том, что в процессе нашего перехода в 1990-е годы из одного уклада в другой, именно отраслевая наука понесла наибольшие потери. Сегодня наиболее развитой отраслевой наукой в стране обладает Росатом. Считаю, что совместно с РАН ему надо развивать отраслевую и фундаментальную научную мысль в России", - сказал ТАСС Сергеев.

Он добавил, что Росатом сейчас правильно выстраивает свои взаимоотношения с Курчатовским институтом и РАН, а также с организациями, которые занимаются фундаментальными исследованиями. В итоге госкомпания, таким образом, сможет реализовать сквозную цепочку: от научной идеи до вывода на рынок готового продукта.

"Наша существенная проблема заключается в том, что мы, имея интересные фундаментальные результаты, не можем их продвинуть на инновационном пути вперед, потому что это продвижение требует необходимых ресурсов. Имею в виду и академические институты, и те институты, которые в рамках университета ведут соответствующие исследования", - отметил Сергеев.

Научно-технический задел

Глава РАН считает важным, чтобы такие госкорпорации как Росатом ставили перед собой задачу создания научно-технического задела.

"Результат, который получает фундаментальная наука, это еще не есть научно-технический задел. ... Нужно провести поисковую стадию исследования, и только после этого появится такой задел", - отметил Сергеев.

Глава РАН пояснил, что наука не станет производительной силой российской экономики, если с обеих сторон - и со стороны государства, которое поддерживает фундаментальную науку, и со стороны госкорпораций, - не будет налажено сотрудничество.

"Я думаю, что мы должны работать таким образом, что и со стороны наших сырьевых корпораций тоже был бы такой запрос. Должно быть понимание того, что гораздо большую долю на будущем рынке можно будет занять, если сейчас корпорации будут привлекать те результаты, которые есть в фундаментальной науке", - сказал Сергеев.

Он добавил, что сейчас РАН, начав с Росатома и других высокотехнологичных компаний, как раз и будет выстраивать цепочку, налаживать сотрудничество, чтобы в итоге наука в России стала производительной силой экономики.