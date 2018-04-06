Российские ученые предложили причислить их работу к творческой деятельности

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Новый проект закона о науке причисляет научную и инновационную деятельность к творческой, сообщил в пятницу вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком законопроекта выступает Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время он дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

"Для РАН важно, что наука и инновационная деятельность - это творческая деятельность. Этот кардинальный момент должен быть закреплен в законе. Из этого следует, что оцениваться результаты науки должны по результатам работы, а не по количеству затрачиваемого времени", - сказал ученый в Госдуме на круглом столе "Правовое обеспечение организации прикладных исследований и разработок".

На круглом столе обсуждались актуальные вопросы законодательного обеспечения прикладных исследований, разработки в экономике и меры государственной поддержки научно-технологического развития России.

История вопроса

Хохлов напомнил, что законопроект о науке поступил в Совет по науке при Минобрнауки год назад, когда он его возглавлял.

"Я слежу за редакциями документа, меняется он в лучшую сторону, закон стал короче. Год назад он составлял 160 страниц, сейчас 84... Эволюция закона идет, наверное, в правильном направлении", - сказал вице-президент РАН.

Он добавил, что часто от закона хотят, чтобы он решил все проблемы, однако, это трудно выполнимо. "Закон призван закрепить те моменты, которые уже есть в нашей жизни, облегчить какие-то вещи. Но не надо туда добавлять все хотелки, которые у кого-то есть. Потому что потом, если это будет закреплено в законе, их трудно будет менять", - отметил Хохлов.