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Тюменские ученые в 2018 году оценят влияние нефтегазодобычи на малые реки Ямала

Наука
9 апреля, 10:50 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 9, апреля. /ТАСС

Кроме того, специалисты изучат вопросы восстановления растительности на механически нарушенных и нефтезагрязненных участках

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© Максим Слуцкий/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые и студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в полевой сезон 2018 года проведут исследование по влиянию нефтегазодыбычи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на состояние малых рек. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на директора Института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина.

"На этот сезон мы планируем исследование по оценке экологических последствий нефтегазодобычи для малых рек и изучение восстановления растительности на механически нарушенных и нефтезагрязненных участках. Работы будут проводить группы на Субарктическом стационаре ТюмГУ под городом Надымом в ЯНАО", - сказал он.

По словам Хорошавина, также студенты-магистранты в этом году примут участие в наблюдении за реками Тюменской области. "Запланировано продолжение наблюдений на реке Аремзянка за влиянием сточных вод из старой геологоразведочной скважины и продолжение работ по наблюдению за потоками нефтяных углеводородов в реке Тура", - уточнил он.

Для проведения комплексных исследований ранее был построен Надымский учебно-научный стационар, который в дальнейшем будет иметь статус международного. Рядом с ним также появится станция для изучения климата и состояния вечной мерзлоты по проекту "Пан-Евразийский эксперимент" (PEEX). Его целью является создание сети наземных станций для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами.

Ранее сообщалось, что осенью 2017 года специалисты ТюмГУ впервые провели измерения 16 ранее не изученных озер на Ямале. Все они были классифицированы по площади зеркала и показателю удлиненности объектов. Для исследований ученые впервые использовали радиоуправляемую модель яхты, оснащенную эхолотом с GPS-навигатором.

Эксперты отмечают, что знание особенностей строения водоемов важно при создании инфраструктуры месторождений и населенных пунктов, при использовании их минеральных и биологических ресурсов, а также в качестве источников водоснабжения.

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