Путин 10 апреля ознакомится с современными разработками Курчатовского института

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 10 апреля посетит Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент ознакомится с последними научными разработками, а также примет участие в совместном заседании президиума Российской академии наук и Ученого совета НИЦ "Курчатовский институт", - отметили в Кремле.

Курчатовский институт был основан в 1943 году, в 1991 преобразован в научный центр. Основными направлениями деятельности центра на сегодняшний день являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия.

В 2018 году Курчатовский институт отмечает 75-летний юбилей.