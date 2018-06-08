Российские археологи планируют провести раскопки в Пальмире после восстановления Тадмора

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Российские археологи надеются на продолжение археологических раскопок в Пальмире после восстановления сирийского города Тадмор, на территории которого расположен памятник. Об этом сообщила заместитель директора Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Наталья Соловьева, в пятницу представившая 3D-модель памятников Пальмиры в рамках фестиваля "Античное наследие России" в Краснодаре.

"Надеемся, что нам удастся там провести еще какие-то археологические раскопки, потому что весной 2015 года, за несколько дней до начала боевых действий, наш институт согласовал с сирийскими властями эти раскопки. Но не подписали документы - начались боевые действия. Хочется надеяться, что после того, как современный Тадмор будет восстановлен, туда можно будет приехать и продолжить", - сказала Соловьева.

По ее словам, также российские специалисты намерены участвовать и в восстановлении памятников Пальмиры. После ее первого освобождения специалисты ученые провели съемку древнего города и получили 3D-модель, которая позволяет понять, что именно разрушено и каким образом лучше проводить реставрацию. Надежду на участие в работах поддерживает и то, что "сирийское руководство относится к России хорошо". Уже предложен план по работе с храмом Беллшамина - он построен в начале нашей эры и являлся одним из главных достояний древнего города; во время войны его взорвали боевики, но, по оценкам ученых, он подлежит восстановлению.

"Как нам рассказали наши военные, повезло, что взрывали плохие специалисты, потому что осталось много крупных обломков. Храм подлежит восстановлению, с доработкой утраченных деталей или нет - решит ЮНЕСКО. На это потребуется большое финансирование и много времени, но все возможно", - отметила Соловьева. Она добавила, что также в будущем, может быть, удастся продолжить раскопки на территории храма - несмотря на то, что Пальмиру изучали множество экспедиций, она до конца не исследована.

Пальмира - древний торговый город в Сирии, через который проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. Расцвет города пришелся на I-III века нашей эры - к этому периоду относится ряд архитектурных памятников, сохранившихся в пустыне до начала XXI века. Архитектурный музейный комплекс Пальмиры причислен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Древние сооружения во время войны в Сирии частично были уничтожены боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ, которые удерживали Пальмиру с мая 2015 года до марта 2016 года и с декабря 2016 года до марта 2017 года.

Фестиваль "Античное наследие России" проходит в Краснодарском крае 1-12 июня. Мероприятия запланированы в Геленджике, Анапе, Новороссийске и в Темрюкском районе, где располагались античные города.