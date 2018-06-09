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Ученые Татарстана получили грант РФФИ на оценку рисков изменения климата в регионе

Наука
9 июня, 17:57 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, июня. /ТАСС

В рамках гранта планируется спрогнозировать изменения климата на территории республики до 2040 года

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Ученые казанского федерального университета (КФУ) получили грант в размере 1,5 млн рублей от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на создание модели изменения климата в Татарстане до конца XXI века. Об этом сообщила пресс-служба КФУ в субботу.

"Ученые намерены сформировать модель изменения климата в Татарстане до конца века, чтобы оценить современные риски, связанные с различными катаклизмами. В рамках гранта планируется спрогнозировать изменения климата на территории республики до 2040 года по собственной, сформированной авторами проекта, модели", - отмечается в сообщении.

В реализации проекта задействованы 10 ученых - 9 представляют КФУ и один - сотрудник Всероссийского научно- исследовательского института гидрометеорологической информации - мирового центра данных из Обнинска. Реализация проекта рассчитана на три года.

"Наша кафедра располагает уникальным банком данных о климатических показателях республики за последние несколько десятилетий, начиная с 1966 года по 2016 год. Такими архивными данными в России больше никто не располагает", - цитирует пресс-служба руководителя проекта - заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессора Юрия Переведенцева.

Российский фонд фундаментальных исследований оказывает финансовую поддержку отечественным ученым. Большое внимание фонд уделяет исследованиям в области естественных наук. Деньги выделяются после многоступенчатой экспертизы на конкурсной основе. Фонд возглавляет академик РАН Владислав Панченко.

Бюджет РФФИ в 2017 году составил 11,5 млрд рублей. Бюджет фонда в 2018 году практически вдвое больше.

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