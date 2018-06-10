Все "Сокровища гробницы фараона Тутанхамона" впервые представят в Большом Египетском музее

КАИР, 10 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Александр Елистратов/. Большой Египетский музей, который возводится у подножия Великих пирамид Гиза, готов на 75%. Об этом объявил в воскресенье на пресс-конференции в Каире, организованной для журналистов прямо на стройплощадке, министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани. "Первая фаза музея будет запущена в первом квартале 2019 года", - сообщил он. До этого в ведомстве намечали более ранние сроки частичного ввода в строй музея, но для Египта этот цивилизационный проект слишком важен, чтобы торопиться. Подключение к строительству инженерного управления армии позволило ускорить работы, добавил министр.

Музейный комплекс в цифрах

Планы открытия у пирамид крупнейшего в мире музея, посвященного древнеегипетской цивилизации, впервые обнародовали в 2002 году. Первый камень был заложен лишь в 2012-м. Активная фаза строительства продолжается 2,5 года, указал министр. При этом, собственно музей площадью 168 тыс. кв. м, который разместит в своих залах почти 100 тыс. экспонатов, занимает лишь 20% от общей площади комплекса в 500 тыс. кв. м, остальные 80% - это реставрационные мастерские, целевые образовательные и развлекательные центры, конференц-залы, кинотеатры, магазины, рестораны, парки и даже бутик-отель. "Борьба с террором ведется не только с оружием в руках, но и через просвещение, образование, культуру", - пояснил Халед аль-Анани далеко идущие задачи комплекса.

К работе над проектом были привлечены архитекторы, дизайнеры и консультанты со всего мира. Был проведен открытый международный архитектурный конкурс под эгидой ЮНЕСКО и Международного союза архитекторов. В реализации проекта участвуют специалисты из Ирландии, Великобритании, Египта, Нидерландов, Австрии и Канады. Япония по льготному кредиту выделила половину от общей суммы, которая достигает $1 млрд. Ввод в строй всего комплекса запланирован не ранее 2022 года.

Тендер на управление комплексом

Министр инвестиций и международного сотрудничества Сахар Наср сообщила в воскресенье журналистам об открытии международного тендера на управление и менеджмент рекреационно-развлекательной зоной. По ее словам, к концу августа уже должны быть готов итоговый список участников конкурса. "Все, что связано непосредственно с функционированием музея, его охраной, хранилищем и реставрацией экспонатов, закреплено за министерством по делам древностей, которое и далее будет отвечать за это, - пояснил Халед аль-Анани. - Но мы не можем управлять кинотеатрами, отелями, магазинами, для этого и выбирают управляющие компании по направлениям".

Согласно проекту, на территории огромного комплекса разместится рассчитанный на 500 зрителей 3D-кинотеатр, конференц-зал на 1000 участников, два больших ресторана под открытым небом с видом на пирамиды, восемь небольших кафе, 28 магазинов и рассчитанный на 30 номеров бутик-отель.

Прогулка по музею

Власти планируют, что ежедневно музей смогут посещать до 15 тыс. человек. А пока по недостроенным залам ходят лишь строители, ловко взбираясь по лесам из бесконечных металлических конструкций под самый потолок, да прорабы отдают всевозможные указания. Контуры будущего музея египетской цивилизации уже угадываются, и становится очевидно, что музей с начинкой из древних артефактов - это воплощение современных материалов, где за стеклом и бетоном скрываются новейшие технологии. "В облицовке залов использовался специальный камень из египетской пустыни, внешне похожий на мрамор, - рассказал корреспонденту ТАСС представитель консалтинговой управляющей компании Мустафа Тарек. - Под ним находится специальный изоляционный материал, который позволит поддерживать необходимую влажность и температуру в помещениях, а также контролировать звук и акустику". По словам Тарека, музей будет располагаться на разных уровнях: "всего таких уровней будет пять, не считая двух площадок-мезонинов".

В настоящее время все строительные работы сконцентрированы в районе входной группы - так называемого Лестничного холла и двух залов, где расположится коллекция сокровищ Тутанхамона. Именно они будут открыты в первую очередь. Лестничный зал, рассказал Мустафа Тарек, представляет собой центральный вход в музей, где уже на лестнице посетителей "будут встречать" экспонаты. Согласно планам, свое место здесь займут наиболее тяжелые многотонные памятники, для которых устанавливаются специальные укрепленные опоры. "Мы сейчас ожидаем поставок освещения, витрин и всех необходимых для экспонирования систем из Германии и Италии", - сказал он.

К настоящему моменту на территорию комплекса из разных музеев и хранилищ страны уже доставлено 43 тыс. 275 артефактов, но все они пока остаются в законсервированном виде. Единственный доступный экспонат - 11-метровая статуя фараона Рамзеса II. Этот 83-тонный исполин был первым перевезенным сюда из центра Каира еще в 2006 году памятником - и лишь несколько месяцев назад его установили перед входом в музей. Великому древнему царю уготована честь встречать в будущем посетителей.

Неделимый Тутанхамон

Центром притяжения всего нового музейного комплекса станет экспозиция "Сокровища гробницы фараона Тутанхамона", отдельные элементы которых долгие годы на постоянной основе выставлялись в Египетском национальном музее на площади Тахрир в центре столицы. О том, как теперь будут распределены артефакты, связанные с именем этого фараона-юноши, и будут ли отдельные предметы заменены их копиями, корреспонденту ТАСС рассказал генеральный координатор Большого Египетского музея на плато Гиза профессор Тарек Тауфик.

"В египетских музеях никогда не выставлялись и не будут выставляться копии предметов древнеегипетского искусства", - сказал он. "Это значит, - добавил Тауфик, - что вся коллекция "золотого фараона" Тутанхамона будет перенесена в новый музей, и впервые будет демонстрироваться полностью в одном месте именно здесь". По его словам, "все более чем 5 тысяч предметов из "собрания Тутанхамона" в новой экспозиции будут и представлены по-новому". Главная мысль, как пояснил генеральный координатор нового музея, - за всеми драгоценностями и золотыми украшениями мы хотим показать человека, его повседневный образ жизни, увлечения, его "человеческую сущность". Профессор также сообщил, что к настоящему времени в музей на плато Гиза уже доставлено 4,4 тыс. предметов из "коллекции Тутанхамона".

Музей же на Тахрире приобретет совершенно иную окраску: на первый план выйдут древнеегипетские сокровища, которые до этого времени находились в тени "коллекции Тутанхамона" в силу ее всемирной известности, добавил профессор. "В центре внимания старого музея будут совершенно фантастические артефакты, до сих пор практически неизвестные широкой публике, "срывавшиеся" в малопосещаемых залах экспозиции. В их числе погребальная маска фараона XXI династии Псусеннеса, которая, по словам Тауфика, "не уступает по художественному исполнению и общей ценности - маске Тутанхамона". Поэтому Египетский национальный музей, по его твердому убеждению, "останется крайне привлекательным для туристов и уникальным собранием ценностей Древнего Египта".

Логотип Большого Египетского музея

Журналистам презентовали новый официальный логотип музея, представляющий собой четырехугольник оранжевого цвета, на котором по-арабски и по-английски написано название музейного комплекса. "Неравносторонний четырехугольник - это форма крыши музея, - пояснил Тарек Тауфик. - А оранжевый цвет символизирует заходящее солнце, в лучах которого Большой египетский музей и раскинувшиеся за ним пустынные дюны окрашиваются оранжевым".