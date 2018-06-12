Археологи Китая обнаружили наскальные рисунки возрастом более 12 тыс. лет

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. На северо-востоке Китая в районе гор Малый Хинган (провинция Хэйлунузян) археологи обнаружили фрагменты наскальной живописи, возраст которой превышает 12 тыс. лет. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Как отмечают специалисты Хэйлунцзянского института археологии, древние рисунки были найдены в скалах вблизи города Хэйхэ. "Результаты первых исследований доказали, что в древности это место было охотничьим, - приводит агентство слова сотрудника института Чжао Пинчуна. - На скалах можно разглядеть трех мамонтов. Это означает, что изображения были выполнены до вымирания млекопитающих, то есть порядка 12 тыс. лет тому назад".

Он также отметил, что рисунки были нанесены краской, напоминающей охру, и, как предполагают ученые, не кистью, а с помощью пальцев. "Сама по себе охра не способна храниться на протяжении такого длительного промежутка времени, - продолжил Чжао Пинчун. - Вероятно, краска представляла собой смесь с клеем животного происхождения, что позволило древней живописи быть в целости на протяжении нескольких тысяч лет".

По словам ученых, их открытие имеет важное значение с точки зрения изучения особенностей быта и жизни в горах Малый Хинган в период палеолита. Полученная в ходе дальнейшего исследования рисунков информация поможет приоткрыть тайны развития человеческой цивилизации на территории современной провинции Хэйлунцзян и других районах Китая.