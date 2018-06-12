Уникальные российские технологии показали на выставке CеBIT 2018 компании из "Сколкова"

МОСКВА, 12 июня./ТАСС/. Уникальные наукоемкие технологии и инновационные российские разработки, в том числе по созданию виртуальной реальности, представили девять компаний Фонда "Сколково" в Ганновере, на ведущей мировой выставке в цифровой сфере CеBIT 2018.

Российский стенд на выставке начал свою работу 12 июня, сообщает пресс-служба инновационного центра "Сколково".

Российские технологии

На CеBIT-2018 впервые продемонстрирована технология full-body inside-out трекинга от компании "Альт", позволяющая создавать виртуальную реальность - VR-парки с полным погружением.

"Проекты Сколкова проходят серьезную научно-техническую экспертизу. Все наши компании находятся в секторе deep technology, что высоко ценится и выделяется международными экспертами, в том числе и в секторе интерактивных технологий и виртуальной реальности. Мы двигаемся в сторону удешевления и упрощения решений, так что их могут себе позволить простые пользователи и небольшие бизнесы", - приводятся в сообщении слова руководителя направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" Фонда "Сколково" Алексея Каленчука.

Компания "Иммерсия Ск" продемонстрировала технологию создания шоурумов интерьеров и жилых помещений, которая помогает сократить цикл продажи квартир и интерьерного дизайна. Компания Fibrum представила продукт Desirium, который дает пользователю возможность на единой платформе испытать самый разнообразный опыт погружения в технологии виртуальной реальности. Desirium адаптирован под набирающие популярность StandaloneVR и PremiumMobileVR шлемы (Oculus Go, HTC Focus, Samsung GearVR и др). С помощью перчатки ТауТрекер пользователи полностью и максимально точно перенести движения рук в виртуальную реальность.

"На базе технологий виртуальной реальности проведено огромное количество экспериментов. На сегодня успешный масштабируемый кейс появился ровно один - это парки развлечений (location based entertainment). При этом в сегменте B2B подобных примеров нет. С учетом большого накопленного опыта B2B экспериментов и наличия качественного массового оборудования для виртуальной реальности мы находимся на пороге новых бизнес-открытий", - приводятся в сообщении слова руководителя направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" Фонда "Сколково" Алексея Каленчука.

Компания "Линтех" показала на выставке первую в мире пиринговую систему унифицированных коммуникаций Symway. Оборудование и программное обеспечение предоставляет возможность построения сетей унифицированных коммуникаций.

"Для того, чтобы в отдельно взятой корпорации построить систему мгновенных сообщений, звонков и внутренних коммуникаций, нужно развернуть огромную "ферму" из минимум тринадцати серверов. Решение Symway объединяет два уже давно существующих продукта: IP-телефонию и децентрализованные коммуникации. Это дешевое решение, которое позволяет легко масштабироваться, и компаниям не приходится платить за дорогие лицензии и лишнюю емкость",- приводятся в сообщении слова руководителя направления телеком и медиа IT-кластера Фонда "Сколково" Дмитрия Ходькова.

О CEBIT

CеBIT объединяет одновременно два формата - выставочную площадку и международные конференции - и предоставляет платформу глобальным корпорациям, малым и средним предприятиям, стартапам и другим организациям, работающих в таких сферах, как большие данные и аналитика, облачные технологии, мобильные решения, социальные сетевые технологии, информационная безопасность и Интернет.

Участие представителей России в выставке организовано Российским экспортным центром совместно с Фондом "Сколково".