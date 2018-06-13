Президент РАН: работы лауреатов Госпремии востребованы во всем мире

МОСКВА, 13 июня./ТАСС/. Работы российских ученых, отмеченных Государственной премией в области науки и технологий за 2017 год, востребованы во всем мире. Такую точку зрения высказал, отвечая на вопрос ТАСС, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Отмеченные премией научные работы востребованы во всем мире. Очень важны результаты по фотохимии, представленные коллективом ученых РАН. Речь идет о возможности с помощью света менять свойства вещества, фактически - создавать новые материалы. Еще одна работа - по исследованию генов и молекулярно-генетических механизмов, находится на переднем крае работы по генетике", - сказал ТАСС глава РАН.

Президент России Владимир Путин вручил 12 июня в Кремле Государственные премии за 2017 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности.

Премией отмечены сотрудники Центра фотохимии Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин - руководитель центра Сергей Громов, руководитель научного направления Михаил Алфимов и главный научный сотрудник Александр Чибисов. Также лауреатом Госпремии в этой категории стал директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Иван Дедов: награда присуждена ему за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении. Госпремии удостоен заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Евгений Рогаев за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. В нынешнем виде система государственных премий оформилась в 2004 - 2006 годах.