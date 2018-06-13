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Президент РАН: работы лауреатов Госпремии востребованы во всем мире

Наука
13 июня, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 13 июня./ТАСС

По словам Александра Сергеева, очень важны результаты по фотохимии, а исследование генов и молекулярно-генетических механизмов находится на переднем крае работы по генетике

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Президент РАН Александр Сергеев

Президент РАН Александр Сергеев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июня./ТАСС/. Работы российских ученых, отмеченных Государственной премией в области науки и технологий за 2017 год, востребованы во всем мире. Такую точку зрения высказал, отвечая на вопрос ТАСС, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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"Отмеченные премией научные работы востребованы во всем мире. Очень важны результаты по фотохимии, представленные коллективом ученых РАН. Речь идет о возможности с помощью света менять свойства вещества, фактически - создавать новые материалы. Еще одна работа - по исследованию генов и молекулярно-генетических механизмов, находится на переднем крае работы по генетике", - сказал ТАСС глава РАН.

Президент России Владимир Путин вручил 12 июня в Кремле Государственные премии за 2017 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности.

Премией отмечены сотрудники Центра фотохимии Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин - руководитель центра Сергей Громов, руководитель научного направления Михаил Алфимов и главный научный сотрудник Александр Чибисов. Также лауреатом Госпремии в этой категории стал директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Иван Дедов: награда присуждена ему за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении. Госпремии удостоен заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Евгений Рогаев за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. В нынешнем виде система государственных премий оформилась в 2004 - 2006 годах.

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