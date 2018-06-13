СМИ: в Иране впервые найдены окаменелые зубы мамонтов

КАИР, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Окаменелые зубы обитавших около 2 млн лет назад и вымерших млекопитающих семейства слоновых обнаружены в Иране. Редкая находка, как передает агентство IRNA, сделана в провинции Ардебиль на северо-западе Исламской Республики.

Как рассказала руководитель отдела палеонтологии Бюро естественных наук и генетических ресурсов страны Захра Орак, останки животных, которые относятся к началу четвертичного периода (антропоген), уникальны не только тем, что хорошо сохранились и почти не подверглись повреждениям, но и тем, что это первые находки такого рода на территории современного Ирана. "Ранее такого здесь не находили, - отметила она. - Одна из окаменелостей принадлежит самцу, вторая - самке лысых мамонтов".

По словам эксперта, на основании размеров зубов можно с большой долей вероятности утверждать, что особи были взрослыми. "Один из них напоминает зубы индийских слонов, которые, возможно, населяли Иран около 2 млн лет назад", - отметила Орак.

Как отмечает IRNA, аналогичные окаменелости были найдены в Азербайджане. В этой связи Бюро приняло решение провести совместные исследования с азербайджанской стороной, чтобы определить среду обитания этих крупных животных.

В настоящее время ученые продолжают свои изыскания и уже сделали другие находки. В частности, обнаружены нижние и верхние челюсти, а также части костей, принадлежавшие двум типам мамонтов, которые не имели шерстяного покрова.