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Ученые РФ и США создали метод диагностики внутриутробного развития мозга

Наука
13 июня, 11:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июня. /ТАСС

Сообщается, что технология позволяет своевременно выявить отклонения или задержки созревания, которые лежат в основе различных врожденных заболеваний

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© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска, Томска и Вашингтона разработали способ изучения развития головного мозга плода на ранних стадиях, что позволит вовремя выявлять отклонения, ведущие к врожденным заболеваниям. Об этом сообщило в среду официальное издание Сибирского отделения (СО) РАН "Наука в Сибири".

Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Neuroradiology.

"Ученые из Международного томографического центра СО РАН, Томского государственного университета и Университета Вашингтона (США) разработали способ, позволяющий внутриутробно определять степень миелинизации (процесса роста миелина - защитных клеточных мембран нервных волокон - прим. ТАСС) головного мозга плода на самых начальных этапах. Он позволяет своевременно выявить отклонения или задержки созревания, которые лежат в основе различных врожденных заболеваний и нейрофизиологических отклонений", - сообщило издание.

Для диагностики ученые используют карты макромолекулярной протонной фракции (МПФ) - изображения содержания ядер водорода, входящих в состав клеточных мембран. Преимущество метода заключается в том, что для него подходят данные, полученные на любом томографе.

"Основная идея нашего метода - специальная математическая обработка изображений. Алгоритм позволяет видеть сигналы, которые происходят от клеточных мембран. Технологический прорыв заключается в том, что мы научились реконструировать карты МПФ с использованием исходных данных, которые могут быть получены практически на любом клиническом томографе", - цитирует издание руководителя исследования, профессора Университета Вашингтона и ТГУ Василия Ярных.

По словам ученого, неправильное формирование миелина во внутриутробном периоде может вызывать такие отклонения, как аутизм и шизофрению. Сейчас специалисты работают с плодами, в будущем планируют подключить исследования развития мозга в детском возрасте.

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