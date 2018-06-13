РАН может в этом году открыть представительство в Париже

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) может открыть в 2018 году представительство в Париже. Об этом в среду сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.

"Мы решаем вопрос об организации представительства РАН во Франции. Мы решили сейчас пойти таким путем, что для ускорения и упрощения процедуры это представительство будет сейчас просто на первом этапе работать в стенах Французской академии наук", - сказал Сергеев.

Он сообщил, что в среду утром он встретился с постоянным секретарем Французской академии наук Катрин Брешиньяк. "Мы обсуждаем уже целый пакет того, что должны сейчас, в ближайшее время делать, - сказал Сергеев. - Мы продолжим наши обсуждения. Мы хотели бы уже в этом году организовать такое представительство, чтобы начать активно работать".

А дальше, по словам Сергеева, РАН будет "расширять взаимодействие с Парижем и по всей территории Франции". "Мы работаем в интенсивном режиме", - отметил президент РАН. В этом году, по его словам, уже состоялось несколько встреч с руководством Французской академии наук. "Думаю, это сейчас должно материализоваться в какие-то конкретные дела", - сказал Сергеев.

По его словам, представительство РАН в Париже будет возглавлять один из членов РАН. "Во Французской академии наук есть предложение, чтобы на первом этапе мы использовали возможности технические, которые предоставляет Академия наук: это и офис, и возможности переговоров и встреч", - сказал он.

"Я считаю, что мы на условиях межакадемического обмена и зеркальных представительств можем достаточно быстро двигаться вперед", - подчеркнул Сергеев.