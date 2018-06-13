Созданный в Саратове робот-пожарный оказался дешевле зарубежных аналогов

САРАТОВ, 13 июня. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова создали радиоуправляемого робота-пожарного, который может трансформироваться в робота-сапера. Устройство, представляющее собой самоходную машину на гусеницах, способно тушить огонь в узких помещениях и обойдется дешевле зарубежных аналогов, сообщил ТАСС в среду заместитель министра - начальник управления оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики региона Дмитрий Саратовский.

"Ученые СГАУ создали радиоуправляемого робота - устройство размерами 180 см в длину, 70 в ширину, 80 в высоту и массой 120 кг. Своими малыми габаритами он выгодно отличается от российских аналогов. Кроме того, он имеет два шланга для тушения - лафетный ствол с дальностью подачи струи 35 м и веерный распылитель. При выходе на серийное производство рыночная стоимость одного робота составит порядка 800 тыс. рублей. тогда как стоимость зарубежных устройств, уступающих в функциональности [нашей разработке], составляет не менее 1 млн рублей", - сказал Саратовский, добавив, что сейчас ведется поиск инвестора для запуска робота в серию.

Как уточнил один из разработчиков робота, доцент кафедры "Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины" СГАУ имени Н. И. Вавилова Ринат Бахтиев, отечественный робот легко транспортировать, а работать он может в самых труднодоступных местах, например, в узких закрытых помещениях, при тушении природных пожаров и т. д.

"Особенностью робота является модульная сборка. То есть верхнюю часть (саму систему пожаротушения - прим. ТАСС) можно снять и поставить другое устройство. Например, робота-сапера", - добавил собеседник агентства.

Бахтиев отметил, что управляется робот со специального пульта, дальность радиосигнала составляет до одного километра. Кроме того, устройство оснащено видеокамерой, картинка с которой поступает на пульт оператора. "Мы рассчитываем, что данная разработка будет особенно востребована в других регионах, например на дальнем востоке, где не редкость природные пожары", - добавил он.