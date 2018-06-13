РАН рекомендовала Пулковской обсерватории перенести наблюдения на Кавказ или в Америку

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) рекомендовал Пулковской обсерватории перенести наблюдения в места с хорошим астрономическим климатом, который позволяет лучше наблюдать за небесными телами, например на Северный Кавказ либо в Боливию или Чили, где у обсерватории есть участки земли. Об этом в среду рассказал ТАСС вице-президент РАН Юрий Балега.

Ранее в июне президиум РАН посчитал целесообразным провести постепенный, в течение пяти лет, перевод наблюдений Пулковской обсерватории из Петербурга на другие наблюдательные базы, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях. К числу последних относится световое загрязнение, электромагнитные помехи, чистота и прозрачность атмосферы и сейсмические шумы. План по переводу программ должен быть готов до конца 2018 года.

"Рекомендовали развивать свои наблюдательные возможности в местах, где хороший астрономический климат. Так, у Пулковской обсерватории есть свои земли, например, на Северном Кавказе в районе Кисловодска, а также в Боливии, в районе Сантьяго в Чили, где у обсерватории есть и земля, и телескопы, и в других местах нашей планеты", - сказал вице-президент РАН, на которого возложен контроль за исполнение принятого президиумом постановления.

По его словам, в Петербурге за обсерваторией сохранится и здание, и лаборатории, и научный коллектив. Балега напомнил, что сейчас наблюдения в астрономии проводятся дистанционно, нет необходимости отправлять ученых в горы, пустыни и другие удаленные места, где стоят обсерватории и телескопы.

"Они сидят у себя в кабинетах и получают информацию по каналам связи. Сейчас на телескопах работают электронные приборы - такие же, как у вас в телефоне, только в 100-1000 раз дороже. Эту аппаратуру устанавливают инженеры, и данные поступают в обсерваторию, которая находится в городе. Постоянного присутствия астрономов там не требуется", - пояснил вице-президент РАН.

Пулковская обсерватория - одна из старейших в России, открыта в 1839 году при Петербургской академии наук. Она находится в 19 км от Санкт-Петербурга, на высоте 75 м над уровнем моря.