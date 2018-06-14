Чем отличаются группы крови и что будет, если их перепутать

Первое задокументированное переливание крови от человека человеку удалось английскому акушеру Джеймсу Бланделлу еще в 1818 году, но весь XIX век эту процедуру проводили только в крайних случаях. Некоторым переливание спасало жизнь, у других же из-за него подскакивала температура, краснела кожа, начиналась сильная лихорадка. Выкарабкаться удавалось не всем. Сегодня мы знаем, что осложнения возникали из-за несовпадения групп крови донора и пациента, но в те времена причина оставалась загадкой.

Как открыли группы крови

В конце 1890-х годов молодой австриец Карл Ландштейнер, работая на кафедре патологической анатомии Венского университета, столкнулся с любопытным явлением. Если к красным кровяным тельцам, эритроцитам, добавить сыворотку крови другого человека, они почти всегда слипаются и оседают характерными комками.

Чтобы разобраться, Ландштейнер взял кровь у себя и пяти коллег, отделил эритроциты от сыворотки и стал смешивать образцы. Проанализировав реакции, с помощью элементарных правил комбинаторики он заключил, что в сыворотке присутствуют два вида антител. Эти антитела цепляются к антигенам, определенным молекулярным участкам на поверхности кровяных клеток, отчего эти клетки склеиваются.

Без переливания ничего такого не происходит, потому что в организме человека обычно нет антител к собственным эритроцитам, зато есть к чужим. Этого же принципа, как догадался Ландштейнер, следует придерживаться при выборе донора: его кровь не должна образовывать пары антиген-антитело с кровью того, кому требуется переливание.

В 1930 году открытие групп крови принесло Ландштейнеру Нобелевскую премию, а Всемирный день донора крови отмечается в его день рождения.

Какие бывают группы крови

Двум разновидностям антител в сыворотке соответствуют два вида антигенов на поверхности красных клеток крови, их обозначают A и B. У одних людей на эритроцитах нет ни того ни другого — это обладатели самой распространенной первой, или нулевой, группы крови. Ее обозначают 0 (I). Если есть только антиген А, то и группа крови — А (II), если только антиген B — группа В (III), а если оба — группа AB (IV).

Долго считалось, что лишенная антигенов первая группа подходит для переливания всем вне зависимости от того, какая у них кровь. Люди, имеющие четвертую группу с обоими антигенами, наоборот, рассматривались как универсальные реципиенты, то есть им якобы годится любая кровь. Но со временем правила ужесточились: сегодня считается безопасным переливать лишь кровь той же самой группы. Правда, даже такое переливание иногда вызывает болезненную реакцию организма.

Дело в том, что существует еще один важный показатель совместимости — резус-фактор. Называется он так потому, что был открыт все тем же Ландштейнером в опытах на макаках-резусах. Резус-фактор бывает положительный или отрицательный (Rh+\Rh-) и зависит от того, есть ли на поверхности клеток крови другая молекулярная метка, антиген D. Для выработки антител к резус-фактору нужно время, поэтому проблемы совместимости чаще всего возникают при повторных переливаниях не совпадающей по резусу крови.

Но и это не все. На поверхности эритроцитов насчитывается около 300 разных антигенов, а систем групп крови существует более 30. Но в большинстве случаев системы АВ (0) и резус-фактора достаточно, чтобы найти подходящего донора. Их-то и указывают в медицинских документах, паспорте и на армейской форме.

Какую неожиданную проблему вызывает несовместимость

Без врачей кровь разных людей не смешивается, поэтому "в природе" совместимость не имеет значения. Проблема может возникнуть только во время беременности. Хотя кровеносные системы матери и ребенка разделены плацентой, некоторые антитела все же преодолевают барьер и облепляют эритроциты плода. После этого иммунная система ребенка начинает сжирать помеченные красные тельца. Из-за этого растущий организм вынужден резко наращивать производство эритроцитов, которые нужны для транспортировки кислорода, а его тем временем отравляют продукты распада уничтоженных кровяных клеток.

Изредка такой сценарий разворачивается при несовпадении групп матери и плода по системе АВ (0), но гораздо чаще причина — в конфликте по резус-фактору. Как мы знаем, изначально в организме нет антител к резус-фактору, но во время родов кровь плода может смешаться с материнской. Иммунная система женщины расценивает это как вторжение и производит антитела. К следующей беременности ее организм будет в боевой готовности. Если у ребенка снова не совпадет резус-фактор, то антитела обрушатся на его эритроциты.

Зачем группы крови нужны человечеству

Природе незнакомо переливание, различие групп крови создает заметные риски при беременности, но многообразие все же не стерлось в ходе естественного отбора. Более того, генетические исследования показали, что мутации, приведшие к появлению группы 0 (I), произошли трижды независимо друг от друга — и каждый раз закреплялись.

Почему это произошло, точно не известно, но некоторые ученые предполагают, что наличие нескольких групп крови дает Homo sapiens эволюционные преимущества. Так, обладатели первой группы гораздо легче переносят малярию. Но все имеет свою цену: эти люди более уязвимы перед холерой, чем остальные. А от человека с отличающейся группой крови чуть сложнее подхватить ВИЧ: вирус прихватывает на своей мембране антигены системы АВ (0) и при попадании в другой организм с небольшой вероятностью будет заблокирован антителами нового хозяина.

Если опасная инфекция с таким же механизмом захвата антигенов распространяется все дальше, для выживания полезно иметь редкую группу крови, не как у всех. Поскольку новые вирусы возникают довольно часто, "мода" на группу крови не будет стоять на месте: как гласит заезженная аксиома популяционной генетики, чем разнообразнее популяция, тем лучше она приспосабливается к новым условиям.

Но рассуждая о благополучии всего нашего вида, не стоит забывать, что кровь нужна конкретным людям и нужна прямо сейчас. Помочь им можно, став донором. Это по силам сделать почти любому взрослому человеку без серьезных проблем со здоровьем. Каждая порция крови — это спасенные жизни.

Дмитрий Лебедев, внештатный автор научно-популярного сайта "Чердак"