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Ученые: Антарктида за четверть века потеряла рекордное количество льда - почти 3 трлн тонн

Наука
14 июня, 13:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июня. /ТАСС

При сохранении нынешних темпов таяния льдов уровень мирового океана может повыситься на 3,5 метра за 50 лет

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© Mario Tama/Getty Images

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Антарктида потеряла рекордные 2,72 трлн тонн льда за последнюю четверть века.

Об этом в четверг сообщил британский научный журнал Nature со ссылкой на данные исследования ученых из Великобритании и США.

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По оценкам исследователей, скорость таяния антарктических ледников за последние 5 лет ускорилась в три раза. До 2012 года самый холодный континент Земли терял лед со скоростью 76 млрд тонн в год. Но в период с 2012 по 2017 годы этот показатель возрос до в 219 млрд тонн. Как отмечает журнал, из-за такой высокой скорости таяния льдов Антарктиды ежегодное повышение уровня моря на нашей планете составляет 3 мм.

Журнал в этом же номере приводит данные еще одного исследования, согласно которому при сохранении нынешних темпов таяния льдов Антарктиды уровень мирового океана в ближайшие полвека может повыситься на 3,5 метра.

Новые данные о рекордной скорости таяния льдов Антарктиды являются результатом работы 84 ученых и 44 международных организаций под эгидой НАСА и Европейского космического агентства. С начала 1990-х годов эта группа ученых анализировала данные спутниковой съемки антарктического ледяного покрова.

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