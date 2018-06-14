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Ученые Сколтеха усовершенствовали технологию очистки почв от тяжелых металлов

Наука
14 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Вместе со специалистами работали и коллеги из Чехии

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Препарат для восстановления почв, загрязненных тяжелыми металлами, который стимулирует микробное сообщество почв к самовосстановлению и снижает уровень токсичности организмов, подобрали ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) и их чешские коллеги. Об этом в четверг сообщает пресс-служба российского вуза.

Разработка и поиск эффективных ремедиантов - веществ, восстанавливающих почву после загрязнения тяжелыми металлами - в настоящее время остро стоит во многих регионах мира, так как постоянно увеличиваются площади загрязненных земель. Одной из самых экологически безопасных и доступных технологий сегодня считается внесение в почву углеродсодержащих веществ природного происхождения. Они сорбируют тяжелые металлы и позволяют микробному сообществу почв самостоятельно восстановится.

"Ученые из России и Чехии усовершенствовали технологию in-situ ремедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами. Исследователям удалось экспериментально подобрать вид и концентрацию вещества, внесение которого в загрязненные почвы не только снижает подвижность тяжелых металлов, но и стимулирует почвенный биом к самовосстановлению, а также снижает экологическую токсичность для почвенных организмов", - говорится в сообщении.

Ученые из Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям (CDISE) Cколтеха и их коллеги из Чешского Университета Естественных наук (CZU) исследовали 3 вида дешевых и доступных веществ: биочар (уголь, прошедший специальную обработку), гуминовый препарат (органические вещества, образующиеся при разложении белков) и золу. В ходе экспериментов они выяснили, как разные дозы этих веществ влияют на состояние загрязненных металлами почв, и подобрали самый эффективный препарат, позволяющий не только бороться с загрязнением, но и стимулирующий процесс самовосстановление почв.

"Одними из самых перспективных, на наш взгляд, являются гуминовые препараты, оказавшие наиболее положительное влияние по всему комплексу исследованных показателей, но исследования в этой области будут продолжатся", - сказала один из авторов исследования, научный сотрудник Сколтеха Мария Пукальчик, слова которой приводятся в сообщении. Результаты исследования опубликованы в журнале Сhemosphere.

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